L'AC Milan surprend Manchester United en égalisant à la dernière minute

Le septuple vainqueur de la Coupe d'Europe a disputé la Ligue des champions pour la dernière fois lors de la saison 2013-2014, mais jeudi, lors du match nul 1-1 avec Manchester United en huitième de finale aller de la Ligue Europa, Milan a prouvé une fois de plus qu'il fallait compter avec lui.

Deuxième de la Serie A, mais bien placé pour jouer la Ligue des champions la saison prochaine, l'AC Milan a tardé à obtenir le match nul - le défenseur Simon Kjær a marqué une égalisation spectaculaire dans les arrêts de jeu pour assommer United - mais les Rossoneri méritaient pleinement d'égaliser.

L'entraîneur milanais Stefano Pioli, qui a contribué à rétablir le climat de peur qui régnait à l'époque de l'apogée du club, a qualifié le match de jeudi de "grande performance et de grand résultat".

"Nous travaillons pour faire grandir le Milan et le ramener à sa place", a-t-il déclaré aux médias. "Il s'agit des meilleurs matches dans ce sens, donc j'étais heureux d'affronter une équipe comme United.

"Je ne cesse de répéter à mes joueurs que je n'entraîne pas un groupe normal. C'est un groupe extraordinaire, les gars se donnent toujours à 100 % à chaque match, ils sont tout simplement incroyables.

"Avant le match, nous aurions été très heureux d'un match nul 1-1. Ce soir, nous savons que nous aurions pu gagner encore plus après cette performance.

"L'esprit de cette équipe est tout simplement incroyable. Nous voulons prendre le contrôle de chaque match et nous travaillons dur pour y parvenir.

"La façon dont nous voulons jouer nécessite un grand engagement de la part de tous les membres de l'équipe et, malgré le fait que nous jouions si souvent, les garçons ne se relâchent jamais. Je n'ai que des éloges à leur faire".

À la 92e minute, Kjær a envoyé une tête de balle au-dessus du gardien Dean Henderson pour égaliser à 1-1, le match retour étant prévu à Milan la semaine prochaine.

Un arbitre assistant vidéo controversé pour une apparente main a privé Franck Kessie de ce qui aurait été une sublime ouverture du score et Milan semblait plus à l'aise malgré la jeunesse de l'équipe - le talisman Zlatan Ibrahimović était absent pour cause de blessure.

Cependant, ce sont les hôtes qui ont ouvert le score contre le cours du jeu, et ce grâce à un peu de magie de la part d'un remplaçant.

Le jeune Amad Diallo, 18 ans, qui n'était entré en jeu que cinq minutes auparavant, a réalisé un magnifique coup de tête en retrait sur une passe millimétrée de Bruno Fernandes, pour tromper le gardien de but milanais Gianluigi Donnarumma.

En marquant sur son premier tir en club, Diallo est devenu le plus jeune joueur non britannique à marquer dans une compétition européenne majeure pour Manchester United.

Mais Milan n'a pas abandonné facilement, dominant la possession du ballon à partir de ce moment-là et le but de Kjær donne à Milan un but à l'extérieur très important.

LIRE : Cristiano Ronaldo commet une "erreur impardonnable" alors que la Juventus est assommée par Porto (10) en Ligue des champions

Se présenter

Si le but "spécial" de Lionel Messi mercredi contre le Paris St. Germain a été frappé fort, la frappe de Martin Ødegaard jeudi a peut-être surpassé la superstar barcelonaise.

Le joueur prêté par le Real Madrid a récupéré le ballon à environ 25 mètres du but de l'Olympiacos, s'est retourné et a décoché une frappe "venimeuse" qui a trompé le gardien José Sa, désespéré.

Bien que les Grecs aient égalisé en seconde période, deux buts tardifs de Gabriel et Mohamed Elneny ont permis à Arsenal de prendre une avance considérable (3-1). Le match retour aura lieu à Londres le 18 mars.

Pour le milieu de terrain norvégien, prêté par les Espagnols jusqu'à la fin de la saison, son premier but sous le maillot d'Arsenal a été un "grand moment" car il avoue "se sentir chez lui ici".

"C'était un grand moment", a déclaré Odegaard à Arsenal.com. "C'était donc un bon moment pour moi et aussi un moment crucial dans le match pour marquer un but à l'extérieur et prendre l'avantage à la mi-temps".

Cependant, après que la défense négligée a fourni de nombreuses occasions à l'Olympiacos de revenir dans le match, le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, a souligné l'importance d'éliminer les erreurs avant le derby du nord de Londres contre Tottenham, dimanche prochain.

"Nous devons être très clairs et honnêtes avec nous-mêmes : nous avons donné trois buts à l'adversaire et ils en ont pris un, et à ce niveau, ils vont vous punir", a déclaré Arteta aux médias après la rencontre.

Visitez CNN.com/sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

"Pour passer au niveau supérieur, nous devons cesser de faire cela et être plus impitoyables - et quand vous dominez et jouez aussi bien, vous pouvez simplement tuer le match.

"Les buts ou les occasions que nous avons concédés viennent de nous-mêmes. C'est très positif car dès que nous arrêterons cela, nous serons encore plus forts. "Mais la réalité, c'est qu'il faut y mettre un terme immédiatement, sinon les matches sont toujours là pour perdre des points.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com