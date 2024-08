- Lac de baignade de Darmstadt touché par les algues bleues

La ville de Darmstadt met en garde contre une concentration accrue d'algues bleues-vertes à la Grube Prinz von Hessen. "Elles ont pu se développer très bien en raison des températures élevées et de l'ensoleillement fort des derniers jours", a annoncé la ville. La concentration d'algues bleues-vertes dans l'eau a doublé en quatre jours et correspond maintenant au niveau d'alerte 2 de l'Agence fédérale de l'environnement.

Les citoyens sont priés de ne pas laisser les enfants jouer ou nager là où des tapis verts se sont formés. De plus, les chiens ne doivent pas être autorisés à boire ou à nager dans ces zones. La plongée ou les sports nautiques doivent être évités. Après la baignade, il est recommandé de prendre une douche complète et de changer de vêtements pour éviter les irritations cutanées.

Un interdiction complète de la baignade n'est pas exclue

Si la situation empire, une interdiction absolue de la baignade pourrait également être imposée, a souligné la ville.

Cet été, d'autres lacs en Hesse ont également été touchés par les algues bleues-vertes, notamment le Wißmarer See près de Gießen ou le Schultheis-Weiher à Offenbach. Il y avait également des indices de cyanobactéries dans deux lacs dans le district de Hersfeld-Rotenburg.

Selon l'Agence hessoise de la nature, de l'environnement et de la géologie (HLNUG), les algues bleues-vertes dans l'eau sont repérables par des rayures vertes-bleues. De plus, un lac touché peut avoir une odeur légèrement vaseuse. Pour les humains, il peut être particulièrement désagréable s'ils avalent l'eau contaminée : les cyanobactéries peuvent causer des problèmes gastro-intestinaux. Cependant, des irritations cutanées et oculaires sont également possibles si les baigneurs entrent en contact avec l'eau.

Éviter d'avaler de l'eau contaminée

Cependant, l'apparition d'algues bleues-vertes n'est pas inhabituelle, a expliqué Winfried Staudt de l'agence à la fin juillet. "Nous avons eu d'autres années où il faisait très chaud et sec. Alors nous avons eu beaucoup plus de cas." Il y a certaines propriétés qui rendent un lac plus vulnérable aux cyanobactéries. "Ce sont toujours les mêmes candidats", a déclaré Staudt. "En général, ce sont plutôt des lacs riches en nutriments et plutôt petits et peu profonds."

Les enfants doivent éviter de jouer près de ou de nager dans des zones où des tapis d'algues vertes se sont formés. Si la situation empire, toutes les activités de baignade peuvent être temporairement interdites pour tout le monde, y compris les enfants.

