- L'absence de Tah laisse Eberl avec une attraction irrésistible pour le cacao.

À la suite d'une ultime tentative infructueuse de FC Bayern Munich pour acquérir la star du football Jonathan Tah, les champions allemands renoncent à toute nouvelle signature pendant cette période de transfert. "Nous sommes ravis de notre effectif actuel", a déclaré le directeur sportif Max Eberl avant le match à domicile de Bayern contre le leader de la Bundesliga SC Freiburg, prévu pour dimanche (17h30/DAZN).

Eberl, maintenant dans la cinquantaine, a voulu clarifier la situation de Tah, qui a fait beaucoup de bruit, y compris son implication dans les pourparlers. Selon Eberl, il s'est senti "jeté sous un bus et présenté sous un jour qui ne reflète pas les négociations privées" ces dernières semaines.

Les délais et le prix demandé par Leverkusen étaient incompatibles

"C'était comme ça : Bayer Leverkusen nous a donné un délai il y a trois semaines et demie - 'Écoutez, payez cette somme d'ici là !'", se souvient Eberl avoir écrit à Simon Rolfes, le directeur sportif de Leverkusen, "Simon, merci pour le délai et le montant, mais nous ne pouvons pas tenir ces délais". Selon Eberl, cela a révélé "la véritable histoire" de cette saga de transfert.

Les rapports suggèrent que Leverkusen a demandé jusqu'à 30 millions d'euros pour Tah (28), dont le contrat expirera dans un an et qui pourrait quitter Leverkusen gratuitement. Lors d'un événement du club de fans de Bayer, le PDG de Bayer, Fernando Carro, a déclaré : "Je n'ai aucun respect pour Max Eberl, aucun, et je ne voudrais pas discuter avec lui". Carro a par la suite présenté ses excuses à Bayern Munich pour ces propos.

Leverkusen n'a pas répondu à cela

Eberl a révélé vendredi avoir de nouveau contacté Leverkusen lors des dernières heures de la période de transfert pour savoir si Bayern pouvait encore conclure une vente et ainsi récupérer de l'argent pour Tah. "Leverkusen n'a pas répondu à cela", a déclaré Eberl : "C'est juste une partie du processus, discuté, négocié, essayé".

Eberl a également insisté sur le fait que Bayern doit également générer des fonds grâce aux opérations de transfert, tout en équilibrant ses dépenses. Jusqu'à présent, Bayern a dépensé plus d'argent pour de nouveaux joueurs qu'il n'en a gagné grâce aux transferts estivaux, avec un total de plus de 120 millions d'euros d'investissements.

Les spéculations entourent les possibles départs de joueurs à la fin de la période de transfert, le wing Kingsley Coman étant mentionné comme une possible destination de transfert de dernière minute, peut-être en Arabie saoudite. Une autre possibilité étudiée est de prêter l'attaquant de 20 ans Gabriel Vidović.

Malgré les excuses du PDG de Leverkusen pour ses propos durs envers Bayern Munich, les champions allemands n'ont pas pu conclure un accord avec Leverkusen pour le transfert de Jonathan Tah, ce dernier demandant une somme élevée que Bayern ne pouvait pas payer. À la lumière de cette poursuite de transfert infructueuse, FC Bayern Munich ne fera plus aucune signature pendant cette période de transfert.

Lire aussi: