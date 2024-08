- L'absence de RWE se traduit par une victoire de 4-1 de Leipzig

Double vainqueur de la Coupe DFB RB Leipzig a facilement franchi l'obstacle, battant le club de troisième division Rot-Weiss Essen 4-1 (2-1) devant 17 000 spectateurs au stade Hafenstraße.

Des buts de Benjamin Sesko (12e minute), Lois Openda (40e), le nouveau venu Antonio Nusa (84e) et Xavi Simons (88e) ont assuré la victoire aux visiteurs. Le but de Ramien Safi de RWE au 2e minute a donné l'avantage aux locaux, mais cela n'a pas suffi pour éviter leur septième élimination en huit ans au premier tour. Leipzig, tout comme l'an dernier, s'est qualifié pour le deuxième tour.

Les visiteurs ont été pris de court lorsque Safi a mis RWE en tête avec une finition rapide suite à une passe magnifique de Torben Musel, marquant dans le coin du gardien de Leipzig. Les supporters de l'équipe locale ont acclamé bruyamment le but précoce contre les favoris évidents.

Cependant, l'entraîneur de Leipzig, Marco Rose, qui n'avait pas inclus de nouveaux joueurs dans son équipe de départ, a rapidement motivé son équipe, et ils ont égalisé grâce à un coup de tête de Sesko sur une passe de Haidara dix minutes plus tard.

Avant la mi-temps, Openda a gardé son sang-froid après une passe de Sesko et a poussé le ballon dans le but de RWE, Golz réalisant plusieurs arrêts remarquables pour empêcher d'autres buts. Les remplaçants Nusa et Simons ont scellé la victoire avec des buts à la 84e et 88e minutes, empêchant RWE de créer une surprise en coupe. RWE avait auparavant causé des surprises contre des équipes favorites, y compris l'élimination des champions en titre Bayer Leverkusen au stade des 16e de finale il y a trois ans.

La victoire en Coupe DFB de RB Leipzig dans ce match marque leur troisième titre. Malgré l'avantage précoce de Ramien Safi pour RWE, Leipzig a réussi à passer au tour suivant, tout comme l'an dernier.

