L'absence de Musiala est perceptible dans le match important du Bayern, Nagelsmann répondant rapidement

Mauvaises nouvelles pour le Bayern Munich et l'équipe nationale allemande : les tenants du titre devront se passer de Jamal Musiala lors du match de Bundesliga dimanche contre Eintracht Frankfurt (17h30 / DAZN et couverture en direct disponible sur ntv.de), tout comme l'entraîneur principal Julian Nagelsmann le fera lors des prochains matchs de la Ligue des Nations. Musiala n'a été remplacé que lors de la deuxième mi-temps de la défaite 0:1 du Bayern contre Aston Villa par Vincent Kompany en raison de la gestion de la charge de travail. Le milieu de terrain sera absent pendant un certain temps en raison de douleurs à la hanche, comme l'a annoncé le club.

Selon la Fédération allemande de football (DFB), Musiala ne se joindra pas à l'équipe à Herzogenaurach comme prévu lundi. Nagelsmann a sélectionné le nouveau joueur de Stuttgart, Jamie Leweling, pour remplacer Jamal lors des matchs contre la Bosnie le 11 octobre à Zenica et le traditionnel match contre les Pays-Bas le 14 octobre à Munich. Le joueur de 23 ans a déjà représenté les équipes allemandes U19, U20 et U21. Leweling est maintenant le sixième professionnel de Stuttgart à être inclus dans l'équipe de 23 joueurs de Nagelsmann.

"Il livre des performances impressionnantes, est une menace devant le but et est extrêmement difficile à défendre en raison de sa vitesse et de sa corpulence", a déclaré l'entraîneur de Stuttgart Sebastian Hoeneß à propos du joueur né à Nuremberg, qui a également de l'expérience avec Greuther Fürth et Union Berlin. "Il est également très discipliné en défense et est toujours prêt à défendre. Cela en fait un atout pour nous", a ajouté Hoeneß.

Nagelsmann devra trouver des remplaçants pour trois joueurs clés lors des matchs de la Ligue des nations. Outre Musiala, le gardien de but star Marc-André ter Stegen (déchirure du tendon rotulien du genou droit) de FC Barcelona et l'avant-centre Niclas Füllkrug sont également absents. Füllkrug se remet toujours de problèmes au tendon d'Achille. Pour la première fois, Nagelsmann a choisi l'attaquant de Borussia Mönchengladbach Tim Kleindienst pour remplacer Füllkrug.

Malgré l'absence de Jamal Musiala en raison de douleurs à la hanche, le FC Bayern Munich continuera son calendrier chargé, manquant son match de Bundesliga contre Eintracht Frankfurt et les prochains matchs de la Ligue des nations. En l'absence de Musiala, l'entraîneur principal de l'équipe nationale allemande Julian Nagelsmann a sélectionné le nouveau joueur de Stuttgart Jamie Leweling pour remplacer le milieu de terrain lors des prochains matchs de la Ligue des nations contre la Bosnie et les Pays-Bas.

Lire aussi: