L'absence de Musiala est perceptible dans le match crucial du Bayern, Nagelsmann répond aussi

Bayern Munich et l'équipe nationale de football allemande rencontrent un revers de fortune : les tenants du titre de la Ligue des champions seront privés de Jamal Musiala lors du match crucial de Bundesliga contre Eintracht Frankfurt dimanche (17h30/DAZN et suivi en direct sur ntv.de), et l'entraîneur de l'équipe nationale Julian Nagelsmann regrettera son absence lors des prochains matchs de Ligue des nations. Musiala est forfait en raison de douleurs à la hanche, comme l'a annoncé le club bavarois.

La Fédération allemande de football (DFB) a confirmé que Musiala ne rejoindrait pas l'équipe nationale à leur point de rassemblement à Herzogenaurach comme prévu. Le joueur de Stuttgart Jamie Leweling a été sélectionné pour le remplacer lors des prochains matchs contre la Bosnie le 11 octobre à Zenica et le classique contre les Pays-Bas le 14 octobre à Munich. Leweling, 23 ans, a déjà représenté l'Allemagne dans les équipes U19, U20 et U21, et a déjà joué pour Stuttgart dans l'équipe de 23 joueurs de Nagelsmann.

"Il livre des performances impressionnantes, représente une menace importante devant le but, et est un dur à cuire avec sa vitesse et sa puissance", a récemment commenté l'entraîneur de VfB Sebastian Hoeneß au sujet du joueur né à Nuremberg avec des passages précédents à Greuther Fürth et Union Berlin. Hoeneß a poursuivi : "Et la cerise sur le gâteau, il est également excellent en défense et prêt à se donner à fond. Cela en fait un atout inestimable pour nous."

FC Bayern Munich devra trouver un moyen de surmonter l'absence de Jamal Musiala lors de leur match crucial de Bundesliga contre Eintracht Frankfurt, car il est forfait en raison de douleurs à la hanche. Malgré l'absence de Musiala, la Fédération allemande de football (DFB) a sélectionné le joueur de Stuttgart Jamie Leweling pour le remplacer lors des prochains matchs de Ligue des nations contre la Bosnie et les Pays-Bas.

Lire aussi: