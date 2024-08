- L'abondance d'escargots comestibles donne une année féconde aux cigognes

Scénario positif pour les cigognes : Le climat et la disponibilité de nourriture en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont été favorables aux cigognes cette année. Plusieurs familles de cigognes ont réussi à élever des poussins, avec cinq paires dans un district rural de Wesel élevant chacun quatre jeunes, selon Peter Malzbender, responsable de l'association Nabu du district de Wesel. Environ 30 familles de cigognes ont été repérées sur l'île de Bislicher, une réserve naturelle près de Xanten sur le Rhin. Selon Malzbender, l'alimentation adéquate et les conditions météorologiques appropriées ont contribué à ce succès.

Les chiffres préliminaires pour le décompte des cigognes dans toute la Rhénanie-du-Nord-Westphalie n'ont pas encore été rendus publics, mais l'association Nabu de l'État à Düsseldorf prévoit un chiffre impressionnant. L'année dernière, 784 paires de reproduction ont été enregistrées dans l'État, battant un record pour le plus grand nombre de paires de reproduction en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, selon Nabu. Les principales zones de reproduction sont les districts de Minden-Lübbecke et de Wesel, mais les cigognes sont également présentes dans de nombreux autres endroits.

En contraste avec la situation des années 1990, les cigognes étaient au bord de l'extinction en Rhénanie-du-Nord-Westphalie à cette époque, avec seulement trois paires résidant dans l'État. L'oiseau wading, capable de mesurer jusqu'à 1,10 mètre, était menacé et reste toujours sur la liste rouge. Cependant, le nombre de cigognes a augmenté de manière significative au fil des ans.

Régime alimentaire diversifié : Les cigognes ne sont pas difficiles, comme le souligne Malzbender. Leur régime alimentaire comprend des rats, des souris, des grenouilles, des vers de terre, des insectes et des escargots, qu'elles attrapent avec leur long bec rouge. Cet été humide, de nombreux escargots ont fait partie de leur repas, même avec leur coquille, selon Malzbender. Les cigognes tirent parti des réserves naturelles, préfèrent l'eau plate et arrivent à trouver de la nourriture même sur les prés tondus.

Les jeunes oiseaux sont les premiers à migrer vers leurs quartiers d'hiver en Afrique, mais un nombre croissant de cigognes optent pour rester pendant les hivers plus doux, obtenant ainsi un avantage sur les autres cigognes lors de la recherche de lieux de nidification au printemps.

Le Rhin, servant d'habitat vital, est le lieu de vie de nombreuses familles de cigognes dans la réserve naturelle près de Xanten. During this humid summer, the abundance of snails in the Rhine area became a significant part of the storks' diverse diet.

