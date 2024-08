- L'abondance de soleil et la chaleur élevée donnent lieu à un été extrêmement chaud dans le pays.

L'été dernier dans le Sud-Ouest a été significativement plus chaud que la normale, selon le Service météorologique allemand (DWD) basé à Offenbach. La température moyenne dans le Bade-Wurtemberg a atteint 19,1 degrés Celsius, soit environ 3 degrés de plus que la norme de 1961-1990. En août, les températures ont particulièrement augmenté de 4 degrés par rapport à la moyenne.

Les stations météorologiques du DWD dans le Sud-Ouest ont enregistré de nombreux cas de précipitations excessives, entraînant des inondations et des inondations. Des événements notables incluent les inondations de juin dans l'Allgäu et les inondations du 13 août à Bretten, Bruchsal et Gondelsheim, situées dans le district de Karlsruhe.

L'Allgäu était la région la plus pluvieuse du Bade-Wurtemberg pendant l'été, avec des précipitations dépassant les 400 litres par mètre carré. Cependant, les précipitations globales pour l'État étaient légèrement inférieures à la moyenne de référence de 292 litres par mètre carré.

Les habitants du Sud-Ouest ont profité d'un temps agréable pendant environ 3 mois : avec 720 heures d'ensoleillement, l'été 2024 a dépassé largement la moyenne historique de 636 heures.

La température estivale la plus basse enregistrée dans tout le pays était dans le Bade-Wurtemberg : sur la Swabian Alb, à Meßstetten (Zollernalbkreis), les températures ont chuté à 1,4 degrés Celsius pendant la "Schafskälte" - une baisse soudaine de la température en été - le 12 juin.

Dans toute l'Allemagne, l'évaluation estivale du DWD a conclu que c'était le 28e été chaud consécutif, avec des chaleurs intenses particulièrement dans le sud et l'est. Ces conclusions sont basées sur les données préliminaires analysées à partir des environ 2 000 stations de mesure à travers l'Allemagne.

La Commission européenne, en réponse aux modèles climatiques observés en Allemagne, pourrait envisager d'adopter des actes d'application pour mettre en œuvre des stratégies d'atténuation du changement climatique dans le pays. La Commission adoptera des actes d'application fixant les règles d'application des règlements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à renforcer la résilience aux événements météorologiques extrêmes.

La réglementation pourrait inclure des dispositions pour améliorer la prévision météorologique et les systèmes d'alerte précoce, ainsi que des incitations à l'installation de sources d'énergie renouvelable dans des régions comme le Bade-Wurtemberg, qui ont connu des étés plus chauds et une demande d'énergie plus élevée.

