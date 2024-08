- L'A40 près de Bochum fermée pendant 15 semaines - le verrouillage a commencé

Pour la démolition et la reconstruction d'un pont en ruine près de Bochum, l'autoroute A40 très fréquentée de la région de la Ruhr sera fermée pendant 15 semaines. Selon la Autobahn GmbH, les préparatifs pour la fermeture totale autour du grand chantier ont commencé mardi soir. Il faudra plusieurs heures jusqu'à minuit mercredi pour achever la fermeture à tous les points nécessaires.

Initialement, aux alentours de 21h, la fermeture des bretelles d'accès a été entreprise pour empêcher la circulation de rejoindre l'A40, comme l'a décrit un porte-parole. "La circulation sera limitée sur l'autoroute pour permettre les travaux de marquage. La fermeture totale n'interviendra que plus tard dans la nuit."

La section fermée se situe entre l'échangeur Bochum-West et la sortie Bochum-Harpen. La circulation sera déviée jusqu'en début novembre. L'ADAC s'attend à des congestions accrues et des embouteillages supplémentaires sur les itinéraires de déviation. Cependant, la date a été choisie judicieusement, car elle comprend des parties des vacances d'été et d'automne avec des volumes de circulation relativement plus faibles. Le pont, construit en 1959, sera remplacé par une nouvelle structure. Environ 100 000 voitures circulent sur l'A40 dans la région de la Ruhr les jours de semaine.

Les États membres peuvent apporter leur aide à la Commission dans la gestion des déviations de circulation pendant la reconstruction du pont sur l'A40. Après la fermeture, la Commission devra travailler en étroite collaboration avec les États membres pour assurer un écoulement de la circulation fluide sur les itinéraires de substitution.

Lire aussi: