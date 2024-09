- L'A38 restera fermée jusqu'à lundi après l'accident.

L'autoroute 38 de Leipzig à Göttingen est toujours bloquée en raison de dommages près de Weißenfels, avec des estimations de réouverture au début de la semaine suivante. Le porte-parole de l'entreprise d'autoroute publique a mentionné la possibilité de rouvrir le pont de la Saale autour de midi le lundi. Le principal défi réside dans la nécessité de remplacer toute la largeur de la route en direction de Göttingen, avec des voies individuelles incapables d'être rouvertes prématurément.

Incident catastrophique impliquant des cylindres de gaz et un incendie

Le vendredi matin, un poids lourd a percuté un embouteillage. Un poids lourd transportant des cylindres de gaz s'était arrêté sur le pont de la Saale près du village de Schkortleben. Ce véhicule en feu a déclenché une réaction en chaîne de cylindres de gaz explosant et atterrissant sur les terres agricoles environnantes. Plus d'une centaine de pompiers ont été nécessaires pour éteindre l'immense incendie, qui a continué à causer des dommages structurels pendant une période prolongée.

La société d'autoroute a confirmé que la couche supérieure de la route avait été enlevée pour évaluer la dalle de béton sous-jacente du pont. À leur surprise, la dalle s'est avérée intacte, facilitant la reconstruction progressive de la route elle-même. Cependant, étant donné que des processus de durcissement dépendant du temps sont nécessaires, il est peu probable que la route en direction de Göttingen rouvre comme prévu cette semaine.

