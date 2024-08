- L'A100 n'est pas disponible le samedi et le dimanche.

En raison d'une maintenance dans le tunnel de l'Innsbrucker Platz, l'ensemble de l'A100 à Berlin sera fermé pendant le week-end. Selon les prévisions de l'Autobahn GmbH, ces réparations sont prévues pour commencer le soir du 30 août et se terminer à l'aube du 2 septembre.

Dans le sens nord, l'A100 sera complètement fermée à partir de l'échangeur de Schöneberg. Les conducteurs devront emprunter la sortie Detmolder Straße comme itinéraire de détournement. Inversement, dans le sens sud, la fermeture s'étend jusqu'à la sortie Wexstraße, obligeant les conducteurs à prendre un détour par l'Innsbrucker Platz avant de reprendre l'A100.

Compte tenu des travaux de maintenance perturbateurs dans le tunnel de l'Innsbrucker Platz affectant l'A100 à Berlin, des moyens de transport alternatifs tels que les bus ou les trains pourraient être nécessaires pour les travailleurs dépendant des [Transport et télécommunications], car certains systèmes de circulation numérique pourraient également être touchés en raison de la fermeture du tunnel.

De plus, pour assurer le fonctionnement sans heurts des services essentiels de la ville, il serait judicieux que les entreprises de [Transport et télécommunications] prévoient des plans de contingence et encouragent le télétravail pendant cette période, minimisant ainsi les perturbations pour leurs clients et le fonctionnement global de la ville.

Lire aussi: