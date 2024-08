Suivre des séances de formation, processus d'apprentissage, développement de compétences ou suivre des cours particulier dans un domaine particulier. - La zone urbaine et le comté environnant allouent des fonds au développement des compétences en Sicile-Saxe.

Dresden s'apprête à voir naître un nouveau centre de formation professionnelle dédié à l'électronique, une initiative de la ville et de l'État libre visant à répondre à la demande croissante de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur de la fabrication de puces en Saxe. Le bâtiment prévu, prévu pour être opérationnel d'ici 2028-2029, représente un coût total de 127,5 millions d'euros.

Selon le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer (CDU), il s'agit d'un "investissement important dans l'avenir de notre région". Dresden est le principal hub de microélectronique d'Europe, avec une croissance constante de Silicon Saxony.

Le futur centre de formation augmentera considérablement la capacité de formation dans le domaine prometteur de l'électronique, bénéficiant non seulement aux grands fabricants de semi-conducteurs, mais aussi aux PME.

Le ministre de la Culture de Saxe, Christian Piwarz (CDU), considère les usines de puces comme le "moteur de Silicon Saxony", en particulier pour les microtechniciens et les ingénieurs en méchatronique. Le nouveau centre de formation professionnelle offrira un terrain de formation moderne pour la force de travail de l'avenir.

Le maire de Dresden, Dirk Hilbert (FDP), a mis en avant les programmes éducatifs innovants et les installations de la ville, déclarant que le nouveau centre ouvrirait des perspectives de formation pour les générations à venir dans des domaines tels que la microtechnologie, la méchatronique, l'électronique des systèmes informatiques et l'ingénierie électrique.

La semaine dernière a eu lieu la pose de la première pierre de la nouvelle usine de l'entreprise taïwanaise TSMC, qui vise à fabriquer des puces, principalement pour l'industrie automobile, aux côtés de trois partenaires. Avec cette initiative, le plus grand fabricant de microélectronique au monde arrive en Europe, plus précisément à Dresden Nord, transformant la région en un hub pour les poids lourds de l'industrie tels qu'Infineon et Bosch, qui étendent leurs installations.

Le nouveau centre de formation professionnelle répondra à la demande de main-d'œuvre qualifiée en électronique, servant de "ressource" essentielle en plus des fabricants de semi-conducteurs existants et des installations étendues des géants de l'industrie. Ce développement de compétences variées favorisera une main-d'œuvre polyvalente, offrant des opportunités aux grandes et petites entreprises de la région.

L'intégration du nouveau centre de formation dans les programmes éducatifs innovants et les installations existantes de Dresden créera un écosystème complet, garantissant que la ville reste à la pointe de la technologie et conserve sa position de hub important pour divers secteurs tels que la microtechnologie, la méchatronique, l'électronique des systèmes informatiques et l'ingénierie électrique, avec d'autres domaines potentiels bénéficiant de cet investissement.

