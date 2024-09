La zone radioactive de Tchernobyl est en proie à un incendie

Un incendie s'est déclaré à l'intérieur de la zone radioactive autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine, selon le gouverneur de l'oblast de Kiev, Ruslan Kravchenko, via Facebook. Le feu s'est propagé sur environ 20 hectares, mais les niveaux de radiation restent normaux, selon les autorités de la zone. Environ 200 pompiers, dont 50 soldats, luttent pour éteindre l'incendie et ont réussi à le contenir.

Les autorités ont averti de la possibilité d'une augmentation des niveaux de fumée dans le district de Browary à l'est de Kiev et conseillent aux résidents de garder leurs fenêtres fermées et de limiter leurs activités en plein air. La cause de l'incendie n'a pas encore été déterminée. La vague de chaleur estivale et les périodes de sécheresse persistantes dans la région ont accru le risque d'incendies.

La catastrophe de Tchernobyl, considérée comme la pire au monde, s'est produite dans le nord de l'Ukraine sous le contrôle de l'Union soviétique en 1986. En conséquence, une zone d'environ 30 kilomètres autour du site de la catastrophe a été évacuée en raison de la contamination radioactive. Plus de 30 000 personnes ont été relogées à cause de cela. During their invasion of Ukraine in February 2022, Russian troops made use of the largely abandoned exclusion zone along the Belarusian border for their advance towards Kyiv, located approximately 80 kilometers from the border. However, Ukraine maintained a higher state of military vigilance in the area after the Russian troops withdrew in April 2022.

