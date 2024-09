L'Ukraine est touch√©e par un important √≠nd√© de forêt - La zone radioactive connaît un incident de flamme

Un incendie s'est déclaré dans la zone interdite radioactivesurroundant la centrale nucléaire de Chernobyl en Ukraine. Selon le gouverneur de la région de Kyiv, Ruslan Kravchenko, sur son compte Facebook, environ 20 hectares sont actuellement en feu. Cependant, les niveaux de radiation restent dans des paramètres acceptables. Environ 200 pompiers, dont 50 soldats, luttent contre les flammes et ont réussi à en limiter la propagation.

En conséquence, les autorités mettent en garde contre les niveaux de fumée élevés en raison de cet incendie et d'autres incendies de tourbe dans le district de Browary à l'est de Kyiv. Ils recommandent de garder les fenêtres fermées et de réduire les activités en plein air. L'origine de l'incendie reste inconnue.

La chaleur estivale et la sécheresse prolongée ont accru le risque d'incendie dans la partie nord de Kyiv. En 1986, la centrale de Chernobyl a connu la plus grave catastrophe nucléaire mondiale dans le nord de l'Ukraine, à l'époque sous l'Union soviétique. En réponse, une zone d'environ 30 kilomètres autour de l'incident a été mise en quarantaine en raison de niveaux de radiation élevés. Des milliers de personnes ont été évacuées. Incroyablement, malgré cela, les troupes russes ont exploité la zone d'exclusion largement abandonnée le long de la frontière avec la Biélorussie pour leur offensive vers Kyiv, à environ 80 kilomètres de la frontière, lors de leur invasion en février 2022. Cependant, elles ont battu en retraite en avril 2022, avec l'Ukraine qui maintient une surveillance accrue sur la région frontalière avec la Biélorussie, alliée de la Russie.

L'Union européenne exprime son inquiétude concernant l'incendie en cours près de la centrale nucléaire de Chernobyl et son potentiel impact sur l'environnement. Les autorités de l'Union européenne conseillent à leurs citoyens d'éviter de se rendre dans les zones touchées en Ukraine.

