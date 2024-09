La VW Golf renouvelée améliore l'expérience de conduite: amélioration continue et dépassement des normes précédentes

Malgré la popularité croissante des véhicules électriques en Europe, à l'exception d'un léger repli temporaire, la Volkswagen Golf alimentée par un moteur à combustion interne reste le roi incontesté. Elle est toujours la voiture la plus vendue de Volkswagen en Allemagne cette année. Il est temps de donner à sa huitième génération un subtil restylage. Bien que peu de changements majeurs aient été apportés, les ingénieurs ont corrigé certains problèmes récurrents.

Les surfaces tactiles irritantes sur le volant ont été remplacées par des boutons classiques qui offrent unefeedback tactile. C'est un délice ! L'équipe de Wolfsburg a résisté à la tentation de déplacer les commandes centrales telles que l'ajustement des rétroviseurs vers le menu écran tactile. Tout ce qui est tendance n'est pas nécessairement bon. La manette dans la porte gauche reste en place, facilitant son utilisation.

Les menus ont été entièrement repensés. Il ne s'agit pas seulement d'un nouveau look frais ; les menus sont maintenant beaucoup plus rapides et conviviaux. C'est un plaisir de voir combien il est facile de désactiver des fonctionnalités ennuyeuses comme la vibration de la voie et les alertes de limitation de vitesse. L'écran tactile, jusqu'à 13 pouces de taille, est également impressionnant. Pour éviter de plonger constamment dans les menus pour les ajustements quotidiens, les commandes de base du système de climatisation restent facilement accessibles sur l'écran, ce qui fonctionne bien.

La Golf est une voiture d'ingénieur dans l'âme.

Malgré l'apparence vive de l'écran, la Golf reste fondamentalement pratique. Mais ce n'est pas seulement une question de praticité ; c'est aussi une question d'ingénierie et de qualité exceptionnelles. Vous pouvez sentir l'expertise en ingénierie dans le premier modèle de restylage que vous conduisez, une Variant avec un moteur eTSI de 1,5 litre et 150 ch plus E-Boost. Le système 48 volts se met en marche même avant que la voiture ne s'arrête ou que le moteur Otto ne soit nécessaire (économisant du carburant). Il le fait de manière fluide, presque imperceptible, sauf si vous surveillez le tachymètre. C'est ce que nous appelons de l'artisanat en ingénierie.

Le moteur à quatre cylindres n'est pas exactly excitant, mais il fonctionne smoothly et ne vous laisse jamais manquer de puissance (accélérant de 0 à 100 km/h en 8,6 secondes et atteignant une vitesse maximale de 224 km/h). La boîte de vitesses automatique à sept rapports fonctionne parfaitement avec le système mild hybrid, ajoutant au confort.

Les conducteurs de la Variant Golf bénéficient d'un espace généreux à l'avant et à l'arrière, ainsi que d'un coffre de 1642 litres (parfait pour un voyage à la quincaillerie). C'est plutôt impressionnant dans sa catégorie.

À venir, le modèle hybride rechargeable doit impressionner. Ce n'est pas sans précédent, car il y avait une version à double moteur auparavant, mais la version GTE, proposée à 47 895 euros, est Significativement plus puissante avec une puissance système de 272 ch. Et ainsi, l'hybride haut de gamme livre une forte impression avec sa pleine puissance, presque aussi vigoureusement que son prédécesseur GTI classique (atteignant 100 km/h en 6,6 secondes et atteignant une vitesse maximale de 230 km/h). Il se targue même des sièges sportifs à damier iconiques.

Préférez le GTI au GTE

Cependant, Volkswagen a pensé à tout et a également apporté l'original. Et si vous ne prévoyez pas de conduire plus de 100 kilomètres entièrement sur puissance électrique avec une batterie de 20 kWh entièrement chargée (qui peut être chargée avec 40 kW de courant continu) ou si vous ne pouvez pas vous passer de l'impôt sur les sociétés réduit (0,5 %), alors vous devriez opter pour le GTI.

La "voiture du peuple", en quelque sorte, est un choix solide à 45 655 euros, une rareté parmi les concurrents. Le GTI est agréable même sans avoir besoin d'une puissance excessive. Ici, le moteur à quatre cylindres de 2,0 litres avec la désignation EA888 n'a besoin de produire qu'une puissance modérée de 265 ch pour des performances dignes d'une voiture de sport. C'est plus qu'assez. Le véhicule d'une tonne et demie a suffisamment de prise pour garder le sourire sur votre visage pendant que vous conduisez sur les routes de campagne de Basse-Saxe autour de Baddeckenstedt (où a lieu la première conduite). Il ne faut que 5,9 secondes pour atteindre la vitesse de l'autoroute.

Bien sûr, 250 km/h est atteignable à la vitesse maximale. Et même les quelques virages de cette région, la compacte classique les aborde de manière sportive. Et cela, sans rouler excessivement sur les nids-de-poule. Le différentiel à glissement limité de série maintient le patinage des pneus sous contrôle. De plus, l'équipe de Wolfsburg a également accordé l'acoustique du GTI de manière harmonieuse (pas excessivement).

Vous commencez déjà à réfléchir à quelle variante de la Golf vous voulez configurer ? Vous devriez savoir deux choses de plus. Tout d'abord, la Golf revisitée commence à 28 330 euros, restant ainsi sous la barre des 30 000 euros. Et deuxièmement, commandez absolument l'"IQ" Light pour un supplément de 1 215 euros : cela apporte l'éclairage matriciel LED variable dans la Golf, particulièrement recommandé sur les routes de campagne la nuit, mais il fournit également un logo de marque éclairé dans la calandre. Après tout, même la vieille Golf a besoin d'un peu de facteur de coolitude, car une génération entière a été nommée d'après elle.

