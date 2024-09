La Vuelta de la célébrité cycliste Wout van Aert est malheureusement arrêtée à cause d'un grave accident.

Wout van Aert se blesse grièvement en tombant lors de la Vuelta et doit se retirer. Ce n'est pas la première chute que subit ce coureur belge célèbre cette année. La compétition pour la première place devient de plus en plus intense.