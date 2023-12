La volonté de souffrir tous les jours" : Marco Reus révèle le secret de la réussite de Jürgen Klopp

Cette saison, "Luftschlösser bauen" est une idée qui pourrait trouver un écho chez de nombreux supporters de Liverpool.

En janvier, Liverpool accusait un retard apparemment insurmontable de 14 points sur Manchester City en Premier League, avait éliminé Shrewsbury Town au quatrième tour de la FA Cup, se préparait à affronter l'Inter Milan en huitième de finale de la Ligue des champions et venait de faire match nul 0-0 avec Arsenal lors de la demi-finale aller de la Carabao Cup.

Remporter ces quatre trophées semblait être une chimère qui ne valait guère la peine d'être rêvée.

Par la suite, les Reds ont comblé leur retard sur City dans la course au titre et ont franchi tous les tours d'élimination directe de la coupe pour maintenir mathématiquement en vie leurs espoirs d'un quadruplé sans précédent, même si le récent match nul contre Tottenham Hotspur en Premier League a porté un coup sévère à leurs espoirs de titre.

Pour que Liverpool remporte la Premier League, il faut maintenant que City fasse un faux pas lors de ses deux derniers matches. Cela semble peu probable étant donné que City a remporté ses deux derniers matches 5-0 et 5-1.

Le manager qui a jeté les bases de cette saison remarquable est, bien entendu, Jürgen Klopp, qui a récemment prolongé son contrat avec Liverpool.

Avant son arrivée à Liverpool, l'Allemand a dirigé le Borussia Dortmund pendant sept saisons, menant le club au titre de champion de Bundesliga en 2011 ainsi qu'au doublé coupe-championnat en 2012. Sous la houlette de Klopp, Dortmund a également atteint la finale de la Ligue des champions.

"Jürgen est une personne spéciale", a déclaré le capitaine de Dortmund, Marco Reus, à Darren Lewis, analyste principal des sports à CNN. "Je me souviens de mon arrivée à Dortmund et de la première conversation que j'ai eue avec lui. Quand il entre dans une pièce, il y a quelque chose dans l'air".

"Il est charismatique, il a beaucoup d'énergie et c'est un bon gars avec qui on peut parler en privé d'autres choses, pas seulement de football.

L'association entre Reus et Klopp remonte à 2012, lorsque ce dernier, alors entraîneur de Dortmund, l'a persuadé de revenir dans le club où il avait été jeune joueur.

Lors de sa première saison sous la direction de Klopp, après avoir quitté le Borussia Mönchengladbach, Reus a inscrit 19 buts et délivré 16 passes décisives en 49 apparitions, permettant à Dortmund d'atteindre la finale de la Ligue des champions, perdue 2-1 face au Bayern Munich.

"Il est certainement l'un des meilleurs entraîneurs au monde, car sinon, on ne reste pas au sommet aussi longtemps", déclare Reus. "J'espère pour lui qu'il réussira à faire le quadruple cette année et je ne lui en voudrais pas.

L'énergie qu'il apporte chaque jour

Lorsque Klopp est arrivé à Dortmund en 2008, le club venait de vivre sa pire saison en 20 ans, terminant 13e de la Bundesliga.

En recrutant intelligemment - des joueurs comme Robert Lewandowski et Jakub Błaszczykowski ont été recrutés à relativement bon marché - et en mettant en œuvre sa tactique désormais familière du "gegenpress" - qui consiste à ce que l'équipe essaie immédiatement de récupérer le ballon après l'avoir perdu - Klopp a construit une équipe championne du monde en trois ans.

"Avant qu'il n'arrive, les choses n'allaient pas très bien ici et il a amené le club à un autre niveau", se souvient Reus.

"Bien sûr, cela a aussi beaucoup à voir avec lui et l'équipe de l'époque.

"Il n'y a pas de mots pour décrire cela, car il n'y en a pas qu'un seul. C'est toujours, je dirais, cette énergie, cette volonté de souffrir chaque jour et d'en tirer le maximum.

"Et, bien sûr, il a vécu beaucoup d'expériences au cours des dernières années lorsqu'il était ici et au cours des premières années à Liverpool, ce qui l'a beaucoup aidé."

De même, à Liverpool, le succès dont jouit aujourd'hui l'équipe ne s'est pas matérialisé immédiatement.

Il a fallu quatre ans à l'équipe de Klopp pour remporter la Ligue des champions et un an de plus pour gagner le titre de Premier League.

"Il fait du bon travail depuis des années ici et à Liverpool", déclare Reus. "La façon dont il a construit l'équipe et le club, ici et à Liverpool, est immense. L'énergie qu'il apporte chaque jour, je pense qu'on ne peut que lui tirer son chapeau".

Samedi, Liverpool affrontera Chelsea en finale de la FA Cup à Wembley, puis le Real Madrid en finale de la Ligue des champions le 28 mai à Paris.

Pour l'instant, le rêve - l'idée de "construire des châteaux dans les airs" - reste réalisable.

