La voiture tournait pour moi Sam Bird sur la course de sa vie

Pour le pilote de Formule E Sam Bird, son moment de "zone" s'est produit lors de ce qu'il appelle la "course de ma vie" à Buenos Aires en 2016.

Le Britannique a mené dès le départ et dit qu'il ne faisait qu'un avec sa voiture, bien qu'il ait décrit l'expérience comme "intense" alors qu'il repoussait une phalange de challengers pour décrocher sa première victoire cette saison-là.

"Dans la dernière chicane de chaque tour, je n'avais qu'à montrer le virage à l'avant de la voiture et celle-ci tournait pour moi", a-t-il déclaré à l'émission Supercharged TV de CNN.

"Je pense que je n'ai jamais eu besoin de donner trop de coups de volant, j'ai juste joué avec l'arrière comme dans une voiture de rallye pendant une trentaine de tours. C'était vraiment, vraiment intense.

De la victoire sur le circuit de sa ville natale à Londres en 2015 à la chute à Mexico en début d'année, le pilote Bird, âgé de 30 ans, a connu presque tout ce qui est possible sur la piste.

Mais cette course dans la capitale argentine, la quatrième épreuve de la deuxième saison de Formule E, a donné à Bird un coup de fouet bien nécessaire après un début de campagne morose.

Il a survolé les qualifications pour s'asseoir en pole position avant de lancer sa course fulgurante.

"Je pense que j'avais mangé mon Weetabix ce matin-là et j'ai pu m'assurer la pole position, puis ce fut vraiment la course de ma vie", a ajouté Bird.

Bird n'a certainement pas eu la vie facile, ayant dû repousser les avances de Lucas di Grassi et du futur vainqueur du championnat, Sebastian Buemi, pendant la course.

"Je pense que j'avais toujours une voiture à moins d'une demi-seconde de l'arrière de la mienne", se souvient-il. "J'ai eu Di Grassi dans les pattes pendant la majeure partie de la course, puis Buemi est venu de l'arrière jusqu'à l'avant pour me mettre sous pression.

Bird est resté cool malgré la chaleur et a profité du FanBoost - une opportunité pour les fans de voter pour leur pilote préféré et de lui donner un coup de pouce pendant la course - pour terminer avec 0,716 seconde d'avance sur Buemi et remporter la troisième victoire de sa carrière en Formule E.

"C'était probablement le travail le plus difficile que j'ai jamais eu à faire dans une voiture monoplace, et j'étais impatient de voir le drapeau à damier", a ajouté Bird, qui est l'un des quatre seuls pilotes à avoir couru pour la même équipe pendant les six saisons de Formule E, avec di Grassi, Oliver Turvey et Buemi.

"Honnêtement, ce podium m'a fait chaud au cœur. Obtenir la première victoire pour DS a été un moment très, très important pour nous en tant qu'équipe et quelque chose que je chérirai pendant longtemps."

Si Virgin Racing en était à sa deuxième saison dans le sport, c'était sa première saison avec le constructeur DS Performance.

Bird pense que sa course folle à Buenos Aires a contribué à mettre la société sur la carte dès sa première saison.

"DS venait de rejoindre Virgin Racing, donc ils venaient de devenir une équipe manufacturière, et nous avions cette nouvelle chaîne cinématique, mais elle était vraiment, vraiment lourde, vraiment surchargée, super délicate à conduire, mais nous avons réussi à gagner la course", a-t-il déclaré.

Au total, Bird est monté 18 fois sur le podium au cours de ses 62 courses pour Virgin, et a remporté neuf d'entre elles.

