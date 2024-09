La vivacité des aspirations d'indépendance écossaise persiste.

Il y a dix ans, l'Écosse a organisé un référendum sur la rupture avec le Royaume-Uni, et bien que la proposition ait été rejetée de justesse, une partie notable de la population continue de plaider pour l'indépendance, selon un analyste politique. Kirsty Hughes, du Scottish Centre on European Relations, suggère qu'environ moitié des Écossais sont toujours favorables à l'indépendance, avec une majorité significative chez les jeunes.

Le référendum de 2014 a vu les Écossais voter 55 à 45 contre l'indépendance. Cependant, le soutien à cette idée a légèrement augmenté ces dernières années, avec des sondages indiquant même une majorité serrée à certains moments. Cette tendance favorable à l'indépendance n'est pas freinée par les mauvais résultats du Parti national écossais (SNP) lors des dernières élections parlementaires britanniques.

Selon Hughes, la question de l'indépendance écossaise est loin d'être réglée, malgré les gouvernements labouristes et conservateurs précédents qui la considèrent comme telle, et la concentration actuelle sur d'autres sujets tels que le système de santé en difficulté et les conditions économiques. Hughes pense qu'un nouveau référendum pourrait être déclenché si le soutien public à l'indépendance augmente et devient une véritable question démocratique, peut-être atteignant 60 % ou plus dans les sondages.

Les partisans : le Brexit a nivelé le terrain

"C'est toujours une possibilité dans la prochaine décennie", estime Hughes. Le mouvement d'indépendance pourrait connaître un nouvel élan si le sécessionnisme en Irlande du Nord reprend de la vigueur, selon elle. Nicola Sturgeon, figure de proue du mouvement d'indépendance, reste optimiste quant à la réalisation de cet objectif et a écrit dans The Daily Record : "Je suis aussi confiant que jamais que nous atteindrons cet objectif et plus tôt qu'il n'y paraît actuellement. Si nous réussissons, nous commencerons à construire un meilleur Écosse."

Les partisans de la sécession affirment que le Brexit a redessiné le paysage, étant donné que la majorité des Écossais ont voté contre le départ du Royaume-Uni de l'UE lors du référendum de 2016. Le gouvernement britannique, however, considère que le référendum de 2014 était un événement isolé et refuse d'envisager la possibilité d'un autre vote. Les partisans de la sécession maintiennent que le Brexit a bel et bien modifié le jeu.

