La vitrine d'art de Léon de Vinci à Hambourg

Plongez dans le monde et les carrières du célèbre polymathe Leonardo da Vinci à partir du 17 septembre à l'exposition "Leonardo da Vinci – L'Homme Universel" à Hambourg. Cet événement au Gausshof présentera des modèles de ses innovations, des œuvres d'art, des présentations multimédias et un environnement immersif, selon les organisateurs de l'exposition. Da Vinci incarne l'essence de l'homme de la Renaissance.

Sa capacité d'adaptation le distingue de ses pairs artistes tels que Michelangelo, Raphael et Botticelli. Dans les domaines de la peinture, des arts mécaniques, des mathématiques et de l'anatomie, les intuitions de Da Vinci ont donné naissance à des concepts pionniers et des inventions révolutionnaires qui continuent d'influencer le monde.

