La vitesse de charge plus lente favorise le secteur automobile

Au milieu du chaos au sein du secteur automobile allemand, le groupe VDA plaide en faveur d'un soulagement concret, en particulier pour les utilisateurs de véhicules électriques. Selon un document de position obtenu par l'agence de presse allemande, l'Association de l'industrie automobile allemande (VDA) affirme que "l'électromobilité doit apporter un avantage coût significatif dans l'équation globale".

Un facteur crucial est de réduire le coût de recharge des véhicules électriques, potentiellement grâce à une concurrence accrue ou à des taxes et frais moins élevés. De plus, le coût d'autres carburants renouvelables doit être réduit.

Face à une situation délicate dans l'industrie, le ministre fédéral de l'Économie, Robert Habeck, a organisé un sommet automobile pour lundi afin de discuter de ces difficultés. Les fabricants et fournisseurs automobiles luttent contre une demande décroissante, en particulier pour les véhicules électriques, et un marché lent en Chine.

Selon le VDA, améliorer le réseau de recharge et de ravitaillement en hydrogène est essentiel pour le développement de la mobilité électrique. De plus, les limites de la flotte de CO2 de l'UE doivent être examinées et ajustées plus tôt que prévu. Ces limites déterminent la quantité de CO2 nocif que les véhicules sont autorisés à émettre à l'avenir.

Habeck suggère des mesures d'aide financière

Le document suggère que les réglementations actuelles ne sont pas soutenues par des mesures politiques adéquates, les rendant inaccessibles. Améliorer les conditions-cadres rapidement est considéré comme vital pour inciter les consommateurs à passer aux véhicules électriques.

Habeck suggère des mesures d'aide financière potentielles pour les véhicules électriques. Engagé dans la relance du marché, le politique vert a mentionné les plans du gouvernement fédéral pour des avantages fiscaux pour les véhicules électriques utilisés comme voitures de société. D'autres mesures sont également explorées.

Les difficultés économiques du secteur automobile ont un impact important sur l'économie dans son ensemble. Par conséquent, la mise en œuvre des mesures d'aide financière proposées par Habeck pourrait contribuer de manière significative à stimuler les ventes de véhicules électriques.

Compte tenu de l'accent mis par le VDA sur la réduction du coût de recharge des véhicules électriques, la mise en œuvre de taxes et frais moins élevés sur l'énergie électrique pourrait influencer positivement l'adoption de véhicules électriques sur le marché.

