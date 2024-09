La visite imminente de Trump à l'emplacement de Butler est imminente.

À Butler, en Pennsylvanie, Donald Trump, candidat républicain à la présidentielle, échappe de justesse à une tentative d'assassinat en septembre. Il prévoit rapidement de se rendre dans cette petite ville pour rendre hommage aux victimes de l'attaque. Malheureusement, Trump a subi une blessure mineure à l'oreille pendant l'incident.

Trump doit revenir sur les lieux de l'attaque en octobre, selon l'annonce d'un meeting de sa campagne le 5 octobre à Butler. Lors de cet événement, le septuagénaire souhaite saluer la victime de l'attaque et les deux personnes blessées, ainsi que remercier les services de sécurité et les secours pour leur diligence.

Après la tentative d'assassinat, Trump est apparu à la convention nationale républicaine à Milwaukee, où il a été officiellement nommé candidat du parti à la présidence. Il a longuement évoqué l'attaque, déclarant : "Je n'en parlerai plus car c'est trop douloureux d'en parler." Cependant, à presque chaque événement depuis, Trump fait référence à la tentative d'assassinat, rappelant souvent à son public : "J'ai pris une balle pour la démocratie."

Récemment, un autre incident a été rapporté : les services secrets ont tiré sur un individu armé caché dans les buissons sur le terrain de golf de Trump en Floride alors qu'il jouait au golf. Bien qu'il n'ait pas l'intention de tirer, le suspect a battu en retraite mais a finalement été arrêté et inculpé par les autorités. Les autorités soupçonnent qu'il avait l'intention d'assassiner Trump.

Trump exprime sa gratitude envers les services de sécurité lors de sa visite à Butler, reconnaissant leur rôle dans la prévention de blessures supplémentaires lors de l'attaque contre lui. Malgré l'incident, Trump continue de faire référence à la tentative d'assassinat lors de divers événements, mettant en avant son engagement en faveur de la démocratie.

