La vision du monde se révèle enfin

En juin, Weltbild dépose son bilan. Cependant, malgré les investissements nécessaires et les coûts élevés, aucun investisseur ne peut être trouvé pour le libraire. Les 14 succursales restantes doivent fermer immédiatement, et 440 employés perdent leur emploi.

Le libraire en ligne insolvable Weltbild mettra finalement fin à ses activités à la fin août. L'administrateur provisoire de la faillite, Christian Plail, a annoncé que les 14 succursales de l'entreprise continuaient de solder leurs stocks et fermeraient ensuite. Les achats en ligne seront toujours livrés jusqu'à la fin du mois. Les 440 employés recevront probablement leur licenciement en septembre.

L'entreprise avait déposé son bilan au tribunal d.instance d'Augsbourg en juin. Plail a déclaré : "Une poursuite durable et à long terme des activités sans capitaux frais n'est pas possible en raison de la situation de perte persistante." Les coûts informatiques et de marketing et le temps requis sont trop élevés pour continuer l'entreprise de manière rentable.

Les investisseurs ne sont pas disposés à reprendre les activités, même à une échelle limitée, compte tenu des investissements et des coûts nécessaires dans un marché déjà concurrentiel. Cependant, il y a de l'intérêt pour les droits de marque et le stock. Ces discussions se poursuivront.

Les filiales déposent également leur bilan

L'activité commerciale continuera après les demandes. L'actuelle activité de Weltbild est issue de l'ancienne entreprise du même nom de l'Église catholique. Il y a dix ans, l'ancien groupe d'édition Weltbild avait également déposé son bilan, et finalement, le groupe familial de Düsseldorf Droege avait repris l'entreprise d'Augsbourg et construit la structure actuelle de l'entreprise.

Un mois seulement après que le libraire en ligne Weltbild a déposé son bilan, d'autres entreprises du groupe ont également déposé une demande correspondante. Selon le portail des Annonces de Faillite, il s'agit des librairies Jokers et Buecher.de, du fournisseur de sacs à dos Fitz & Huxley et du détaillant d'articles pour enfants Tausendkind. Il n'y a pas d'informations sur une décision concernant ce qui arrivera à ces filiales.

La fermeture des succursales de Weltbild et les pertes d'emplois au sein de l'entreprise devraient avoir un impact significatif sur l'économie locale. Malgré l'intérêt pour les droits de marque et le stock, il reste incertain que les filiales, telles que Jokers et Buecher.de, pourront surmonter leurs propres défis financiers et continueront leurs activités.

