- La violence dans la pratique: " Un sentiment d'impuissance et de détresse "

Les médecins constatent une augmentation de la violence dans les cabinets médicaux. "Il y a un durcissement dans le traitement du personnel médical", déclare l'Association médicale allemande. Andreas Gassen, président de l'Association nationale des médecins de santé (KBV), a déclaré au "Neue Osnabruecker Zeitung" que la violence verbale et physique avait augmenté : "L'agressivité ouverte et le comportement extrêmement exigeant ont augmenté de manière significative". La situation tendue contribue "sans aucun doute" à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans les cabinets, a commenté l'association des médecins pratiquants.

Comment est la situation?

Il n'y a pas de chiffres nationaux sur le sujet, a déclaré l'Association médicale allemande à l'agence de presse dpa. L'Association médicale de Westphalie-Lippe (AWKL) a publié pour la dernière fois une enquête sur les expériences des membres avec la violence dans leur pratique médicale quotidienne en mai. En quelques jours seulement, 4 513 médecins - environ dix pour cent des membres de la chambre - y ont répondu.

Plus de la moitié (2 917) ont répondu "oui" à la question : "Avez-vous déjà été confronté à la violence dans votre pratique médicale ?" 1 339 cas ont été signalés comme s'étant produits dans les cabinets médicaux seuls. Hans-Albert Gehle, président de l'AWKL, a parlé d'une augmentation notable et durable des incidents violents et d'un stress important pour les personnes concernées.

"Andreas Gassen, président de la KBV, a déclaré au 'Neue Osnabruecker Zeitung' : "Il est vrai que les patients ne peuvent pas toujours se comporter et ont une évaluation déformée de l'urgence de leur propre traitement. Mais il arrive également fréquemment que quelqu'un soit malade et que six personnes l'accompagnent au cabinet ou aux urgences et fassent du bruit. C'est remarquable et extrêmement déplaisant". Gassen a appelé à des sanctions claires et rapides : "Il faut des sanctions claires et rapides. Sinon, le message ne passe pas auprès de certaines personnes".

Buschmann veut durcir le droit pénal

Le ministre de la Justice Marco Buschmann (FDP) veut durcir le droit pénal, entre autres, pour mieux protéger les services d'urgence des harcèlements et des violences. L'adaptation, qui n'a pas encore été décidée, devrait être étendue aux cabinets médicaux, a exigé Gehle.

Le ministre de la Santé Karl Lauterbach (SPD) s'est exprimé en faveur de sanctions plus fortes pour la violence ou les menaces de violence contre les médecins et les infirmières sur la plateforme X. "Nous sommes déjà confrontés à une pénurie massive de médecins, les cabinets ne peuvent pas être réapprovisionnés", a-t-il écrit. Il travaille avec le ministre de la Justice sur la loi pour durcir les peines.

L'Association médicale allemande soutient le projet. Les crimes contre ces groupes professionnels doivent non seulement être punis plus sévèrement, mais aussi poursuivis et éclaircis de manière efficace, a exigé l'association dans une déclaration récente sur le projet de loi. "Nous avons besoin d'urgence de campagnes de sensibilisation qui montrent clairement que ces personnes sont des aidants et des secouristes", a déclaré l'association sur demande. L'association des médecins pratiquants s'est également prononcée en faveur du durcissement annoncé des peines.

Pour signaler un cas, certaines associations médicales ont déjà mis en place une adresse spéciale pour les personnes concernées, et il y a également des formations sur le sujet. Par exemple, la Chambre médicale de Hesse a introduit un formulaire de signalement. "Les résultats actuels du formulaire de signalement mettent en évidence l'urgence pour les professionnels de la

