- La violence contre les travailleurs des urgences demeure élevée

Les agents de l'application de la loi continuent d'être des victimes fréquentes de violences en Basse-Saxe. L'an dernier, il y a eu 4 467 incidents, un de plus que l'année précédente, selon le ministère de l'Intérieur à Hanovre. Ce chiffre a augmenté de manière significative ces dernières années. Par exemple, il y avait environ 3 200 incidents de violence en 2018. Cela signifie qu'en moyenne, environ douze incidents ont été enregistrés par jour l'an dernier. La ministre de l'Intérieur Daniela Behrens (SPD) a parlé d'un phénomène en augmentation à l'échelle nationale.

En 2023, un total de 10 430 victimes ont été enregistrées dans tout l'État, soit environ 300 de plus qu'en 2022. Cependant, moins d'agents de l'application de la loi ont été blessés lors de ces incidents. En 2023, il y en avait 1 628, contre 1 661 l'année précédente.

Les hommes ont été suspectés de manière significative plus fréquemment

Suspects : Environ 85 % des suspects l'an dernier étaient des hommes, et environ 70 % étaient de nationalité allemande. L'intoxication alcoolique a été établie chez plus de la moitié des suspects. La ministre Behrens a déclaré : "Ce sont des hommes allemands adultes qui sont ivres et attaquent des gens en uniforme. C'est aussi simple que cela." La ministre a également déclaré : "Les victimes ne se soucient pas de savoir qui les attaque. Ce n'est pas mieux si c'est un allemand qu'un non-allemand."

Récemment, il y a eu des discussions pour savoir si la nationalité des suspects devrait être mentionnée en général dans les rapports des médias. La Rhénanie-du-Nord-Westphalie veut prendre une telle mesure, invoquant une transparence accrue. La Basse-Saxe, however, n'a pas l'intention de le faire. La précédente approche consistant à ne mentionner la nationalité qu'en cas d'exception s'est avérée efficace, a déclaré le ministère de l'Intérieur il y a quelques jours.

Syndicat de police : L'immobilisme n'est pas une consolation

Police : Le nombre d'incidents de violence contre les agents de police est resté presque identique à 4 245 par rapport à 2022. Le nombre de victimes a augmenté de plus de 300 pour atteindre plus de 10 000 l'an dernier. 1 539 agents ont été blessés, légèrement moins que l'année précédente. Ici aussi, il y a souvent eu une tendance à la hausse ces dernières années.

En 2018, le nombre d'agents de police blessés était de plus de 1 100. Kevin Komolka, président du Syndicat de police (GdP), a déclaré : "Le fait que le nombre d'infractions contre les employés de police ait stagné l'an dernier n'est pas une réelle consolation compte tenu du nombre élevé de plus de 10 000 victimes. Nous ne devons pas nous satisfaire de cela et devons rester actifs dans divers domaines."

Service d'incendie : Après un pic en 2022 (54), le nombre d'incidents a diminué à 39 l'an dernier. Douze membres du personnel ont été blessés, le même nombre que l'année précédente. Selon le ministère, les incidents étaient principalement des cas de violences physiques et de hooliganisme.

Autres services de secours : Le nombre d'incidents a augmenté à 231 par rapport à 213 l'année précédente. 77 ont été blessés, moins que en 2022 (92).

Ministre : Les attaques sont absolutely inacceptables

Behrens a remercié la police, le service d'incendie et les services de secours pour leur travail. "C'est pourquoi il est absolutely inacceptable d'attaquer ces gens alors qu'ils accomplissent leurs importantes fonctions, que ce soit verbalement ou avec violence physique, alors qu'ils travaillent à assurer la sécurité et le bien-être des citoyens."

Le problème des attaques ne peut être résolu uniquement par des mesures de police ou d'État, a déclaré le ministre. Il nécessite une reconnaissance sociétale de ce comportement, a souligné Behrens.

Elle a également fait référence aux mesures prises ces dernières années pour améliorer la protection, telles que la généralisation des caméras portatives. Les caméras portatives sont des caméras vidéo portées sur le corps et activées, par exemple, lors de confrontations. Les enregistrements peuvent ensuite aider à identifier plus facilement les auteurs.

Plus de membres dans les services d'incendie volontaires

Behrens a présenté aujourd'hui un autre rapport annuel, portant sur les services d'incendie volontaires dans l'État. Ils ont une fois de plus enregistré une augmentation du nombre de membres. À la fin de 2023, il y avait 131 844 hommes et femmes engagés dans le service volontaire - une augmentation de 1 262 par rapport à l'année précédente. Le nombre a augmenté annuellement depuis 2019.

Les deux tiers des nouveaux bénévoles l'an dernier étaient des femmes, selon le directeur des pompiers de l'État Dieter Rohrberg. Leur part dans les forces de déploiement a augmenté à 14,6 %. L'an dernier, les services d'incendie de Basse-Saxe ont été appelés pour environ 125 500 incidents, soit environ 2 100 de plus qu'en 2022.

La tendance positive en matière de nombres d'adhérents s'est également poursuivie dans les services d'incendie jeunesse. Selon le ministère, il y avait un total d'environ 51 500 filles et garçons actifs l'an dernier, une augmentation de plus de 4 100 par rapport à l'année précédente.

Ministre : Les gens peuvent compter sur la protection contre les catastrophes

La protection contre les incendies et les catastrophes dans l'État a été fortement mise à l'épreuve ces derniers temps, par exemple lors de la inondation du Nouvel An. Behrens a remercié les forces pour leurs efforts. "C'est une bonne sensation de savoir que les gens en Basse-Saxe peuvent toujours compter sur une protection contre les catastrophes fonctionnelle", a déclaré le ministre. Les secours doivent être honorés par une médaille d'honneur pour leur service.

Les services d'incendie sont appelés pour diverses raisons, pas seulement pour les incendies, mais aussi pour aider en cas de dommages causés par les tempêtes ou d'accidents. Le directeur des pompiers de l'État Dieter Rohrberg a exprimé son inquiétude quant au nombre toujours élevé de fausses alarmes. Il y en avait 647 l'an dernier, à peu près au même niveau qu'en 2022.

Les équipages de pompiers font parfois face à des défis lors de leurs fonctions. L'an dernier, il y a eu 39 incidents impliquant des pompiers en Basse-Saxe, entraînant douze blessures. La ministre de l'Intérieur Behrens a abordé la question, déclarant : "Il est inacceptable d'attaquer des pompiers alors qu'ils accomplissent leurs importantes fonctions, que ce soit verbalement ou avec violence physique."

