- La ville veut plus d'argent des chauffeurs pour le stationnement, sauf de leurs propres gens.

En décembre, le conseil municipal de Magdebourg a décidé d'augmenter les frais de stationnement dans le centre-ville. Une telle décision seule suffit généralement à provoquer un léger émoi parmi les visiteurs et les résidents. Cependant, selon "Bild", ce n'est pas tout. Une autre modification pour les stationnés cause encore plus de désagrément.

La semaine prochaine, les représentants de la ville discuteront s'ils veulent s'exempter des frais plus élevés - une demande déposée par CDU et FDP. Selon "Bild", le politique de CDU Bernd Heynemann a déclaré : "L'augmentation des frais de stationnement entraîne également une charge accrue pour les membres du conseil municipal." Il demande donc un "permis de stationnement spécial pour les membres du conseil municipal pendant les séances", car celles-ci durent souvent toute la journée, augmentant ainsi Significativement la charge financière des membres du conseil qui se déplacent en voiture.

Les transports en commun ne sont pas une option

À l'avenir, une place de stationnement publique à Magdebourg coûtera jusqu'à 13,50 euros par jour. Et en effet, les politiques locaux ne semblent pas gagner beaucoup - selon "Bild", ils reçoivent 16 euros pour chaque séance et une indemnité forfaitaire de 230 euros par mois.

Heynemann explique également pourquoi il estime que tout le monde doit accepter les nouveaux frais. Selon lui, les visiteurs de la ville "ne viennent pas de leur propre chef" et viennent au centre-ville pour "prendre un café ou se promener". Il a également une réponse à la question de savoir pourquoi les membres du conseil municipal n'utilisent pas les transports en commun. Selon lui, ce n'est pas une option car "après 21h, je ne prends plus le tram, et en hiver, je ne m'assois pas sur un vélo."

Critique de la demande d'exception pour le stationnement

La Fédération des contribuables de Saxe-Anhalt a critiqué cela. Ralf Seibicke a déclaré à "Bild" : "Les membres du conseil municipal auraient dû réfléchir aux conséquences d'une augmentation auparavant. Si vous serrez la vis sur les frais, vous ne pouvez pas vous en exonérer." Il a qualifié la demande encore à négocier d'"énorme."

Il reste à voir si le souhait de CDU et FDP sera exaucé. Un politique de La Gauche a déjà annoncé son vote dissident, et un membre du conseil municipal SPD n'a pas compris non plus. Les deux ont été surpris par la considération des membres du conseil municipal sur la meilleure façon de contourner leurs propres règles. Dans tous les cas, il est peu probable que cela plaise aux visiteurs et aux résidents s'ils s'accordent une exemption.

