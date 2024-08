La ville d'Oklahoma approuve un règlement de plus de 7 millions de dollars avec un homme injustement emprisonné pendant 48 ans.

Glynn Simmons, maintenant âgé de 71 ans, a servi 48 ans, un mois et 18 jours après sa condamnation pour meurtre suite à une fusillade en 1974. Il a été libéré sous caution en juillet 2023 après qu'un juge a annulé un jugement et une peine de 1975 à la demande du procureur du comté d'Oklahoma. Son dossier a finalement été-dismissé en décembre 2023.

Simmons a subi la plus longue incarcération injustifiée de tout exonéré aux États-Unis, selon le Registre national des exonérations. La durée moyenne d'incarcération injustifiée est un peu plus de neuf ans, a indiqué le registre, qui suit les exonérations depuis 1989.

Simmons avait 22 ans lorsqu'il a été condamné avec un autre homme pour le meurtre de Carolyn Sue Rogers lors d'un braquage de magasin d'alcool, selon le bureau du procureur.

L'accusation s'appuyait au procès sur le témoignage d'une femme de 18 ans qui avait été blessée par balle à la tête lors du braquage, selon le registre des exonérations.

“M. Simmons a passé une période tragique en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Bien qu'il ne puisse jamais récupérer ce temps, cet accord avec Edmond lui permettra de passer à autre chose tout en continuant à faire valoir ses revendications contre les défendeurs de Oklahoma City”, a déclaré l'avocat Elizabeth Wang dans un communiqué de presse envoyé à CNN.

“We are very much looking forward to holding them accountable at trial in March”, indiquait le communiqué.

CNN a contacté Simmons pour obtenir un commentaire.

La transaction met fin aux revendications de Simmons contre la ville d'Edmond et l'héritage d'Ancien détective d'Edmond Anthony David Garret.

Des revendications supplémentaires contre Oklahoma City et Claude Shobert, détective à la retraite d'Oklahoma City, restent en suspens, selon le communiqué.

“The city has no comment at this time”, a déclaré Bill Begley, responsable du marketing et des relations publiques de la ville d'Edmond.

La porte-parole de Oklahoma City, Valerie Littlejohn, a décliné tout commentaire “étant donné qu'il s'agit d'une procédure en cours”.

Simmons a été condamné pour un meurtre de 1974 qui s'est produit alors qu'il était “700 miles away in Harvey, Louisiana, celebrating the holidays with family and friends”, selon le communiqué de l'avocat.

“No physical evidence ever connected him to the crime”, indiquait le communiqué.

“The only ‘evidence’ against him was grossly falsified police line-ups and reports and police manipulation of a victim who briefly witnessed the crime before being horribly injured during it.”

La libération de Simmons est intervenue après que le bureau du procureur du comté d'Oklahoma a découvert que des preuves avaient été cachées à ses avocats de la défense – une violation de Brady, selon le procureur dans un communiqué de presse à l'époque.

Le juge Amy Palumbo du tribunal du comté d'Oklahoma a ensuite amendé l'ordonnance en décembre 2023, dismissing the case against him without prejudice.

Simmons et son équipe juridique espèrent tenir les défendeurs d'Oklahoma City responsables de leurs actions lors du procès en cours en mars. La transaction avec la ville d'Edmond et l'héritage d'Anthony David Garret a fourni à Simmons les moyens de passer à autre chose tout en continuant sa bataille judiciaire contre Oklahoma City et Claude Shobert.

