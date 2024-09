La ville de la République tchèque est presque entièrement submergée.

La partie nord-est de la République tchèque est actuellement confrontée à des inondations graves, avec Krnov comme l'une des régions les plus touchées. La ville est si inondée que les autorités locales ne peuvent pas organiser d'évacuation. Selon le vice-maire Miroslav Binar, environ 70-80% de Krnov est sous l'eau, rendant l'évacuation impossible. La municipalité fait maintenant appel à la région administrative supérieure de Moravie-Silésie pour obtenir de l'aide, car elle est incapable d'aider ses citoyens. La situation est plus grave que la catastrophe des inondations de 1997.

Krnov, située à environ 240 kilomètres à l'est de Prague et peuplée d'environ 23 000 habitants, est le point de convergence des rivières Opava et Opavice. Des hélicoptères ont été envoyés pour secourir les personnes en difficulté depuis les airs.

La situation est également critique dans de nombreux autres endroits de l'est du pays, comme Opava et Ostrava. Plus de 120 stations de mesure du niveau d'eau dans tout le pays ont atteint le niveau d'alerte de crue le plus élevé. Plus de 50 stations ont même signalé une crue centennale.

Des centaines de milliers de personnes sans électricité

Les inondations en République tchèque sont particulièrement dévastatrices dans le nord-est. Une grande partie d'Opava a dû être évacuée en raison des inondations. Au sud, un barrage a débordé, inondant les villes et villages voisins. Environ 260 000 ménages étaient sans électricité le matin, selon les fournisseurs d'énergie. Un état d'urgence a également été déclaré dans la capitale slovaque de Bratislava samedi.

Quatre personnes sont actuellement portées disparues dans les inondations en République tchèque, ayant été emportées par les eaux de crue. La police a enregistré trois personnes emportées dans une voiture à Lipova-Lazne, une ville du nord-est. Un homme a également été porté disparu dans le sud après avoir été emporté par une crue de ruisseau.

Le gouvernement tchèque à Prague se réunira lundi pour discuter de l'attribution d'une aide financière extraordinaire aux personnes touchées. Le président tchèque Petr Pavel a appelé à des dons pour les victimes des inondations, mentionnant que les régions touchées, comme Jeseník dans les Beskides et Frydlant en Bohême du Nord, sont également parmi les plus pauvres du pays.

L'Union européenne a exprimé sa sympathie et offert son aide à la République tchèque, qui fait face à des inondations graves dans plusieurs régions. Le gouvernement tchèque étudie la possibilité de demander une aide financière à ses pairs européens pour aider aux efforts de relèvement.

Lire aussi: