- La ville de Brême se concentre sur les propriétés immobilières problématiques.

La ville de Brême se prépare à accorder une attention particulière aux bâtiments délabrés. À partir de septembre, les résidents auront accès à quatre points de contact dédiés au sein d'une nouvelle unité administrative, a révélé un porte-parole du ministère de l'Intérieur. Il a été révélé que certains propriétaires d'immeubles négligeaient leurs propriétés, entraînant des risques potentiels pour les résidents et les autres, comme annoncé. Plusieurs bâtiments présentaient des risques importants et avaient un impact négatif sur la communauté voisine en raison de leur mauvais état.

L'unité administrative fonctionne de manière autonome mais est située au sein du département de l'ordre public. Elle comprend quatre personnes issues des sections de surveillance du logement, de surveillance des bâtiments et de protection du logement. La création de cette unité a été facilitée par les efforts conjoints des ministères de l'Intérieur et du Bâtiment.

Le sénateur au Logement Özel Uğsal a souligné que "cette unité administrative nous permettra de traiter plus efficacement les propriétés problématiques". Le sénateur de l'Intérieur Ulrich Maurer a quant à lui insisté sur le fait que "à l'avenir, nous devons travailler à identifier rapidement les conditions inacceptables et à mettre en place les mesures nécessaires dans les plus brefs délais".

