- La ville a montré du succès dans la lutte contre les activités commerciales.

Cette année, le Stoppelmarket de Vechta a généralement été bien accueilli, selon le chef de police local, Lars Zengler, juste avant sa clôture habituelle. Selon les chiffres des participants, l'événement s'est déroulé paisiblement, ont déclaré les autorités de la ville. Le Stoppelmarket de six jours se terminera par un spectacle de feux d'artifice en soirée.

Jusqu'au dernier jour du marché, 20 cas de violences physiques et un cas de dommages matériels ont été enregistrés. Malheureusement, les statistiques de la ville font état de quatre incidents de confrontation avec les forces de l'ordre. Deux officiers féminins ont subi des blessures légères, et un autre a été sérieusement blessé.

La ville affirme que sa nouvelle "approche de sécurité" a été efficace pendant le festival. Si les visiteurs se sentent mal à l'aise, menacés ou mal traités, ils peuvent contacter différents contacts tels que les officiers de police, les pompiers, les secours médicaux ou le personnel de sécurité.

Le Stoppelmarket, l'une des plus anciennes et des plus populaires fêtes populaires de Basse-Saxe, attire environ 800 000 visiteurs par an. L'événement couvre une superficie de 160 000 mètres carrés et compte plus de 500 exposants.

Despite the incidents during this year's event, the city is planning to continue hosting the Market in Lower Saxony.

