La villa de la reine Victoria est à vendre pour 55 millions de dollars.

Perchée sur les collines, juste au-delà des limites de la ville de Florence, cette villa s'étale paisiblement sur environ 4 000 mètres carrés (43 000 pieds carrés), selon Dreamer Real Estate, qui gère sa vente. Selon leur déclaration à CNN, le jardin de la villa couvre presque neuf hectares (22 acres), ce qui en fait le deuxième plus grand parc de la ville.

Les invités peuvent accéder à la villa par l'héliport avant de profiter du court de tennis, des jardins verdoyants et d'une ancienne piscine. L'intérieur se targue d'une impressionnante vingtaine de chambres et de dix-neuf salles de bains, chacune étant un témoignage d'un artisanat délicat, soigneusement disposées autour d'une cour centrale.

La villa peut faire remonter ses racines au 14e siècle, les Fini étant ses premiers propriétaires. Matteo di Marco Palmieri l'a acquise en 1454, lui donnant son nom. En 1760, la villa a été ajoutée à la liste de l'aristocratie anglaise lorsque le troisième comte Cowper l'a achetée. La propriété est ensuite passée au comte d'Egremont et de Balcarres.

Durante cette période, la reine Victoria a marqué sa présence, passant un mois à la villa en 1888, avant d'y revenir en 1893 et 1894. Des plaques commémoratives de son séjour peuvent encore être trouvées sur certains arbres dans les jardins.

Pendant son séjour, Victoria a veillé à ce que son confort ne soit jamais compromis, faisant livrer un lit, des fauteuils, des canapés, un bureau d'écriture, une baignoire et du mobilier avant son arrivée. The New York Times rapportait en 1888 que Victoria appréciait l'isolement complet de la villa et la tranquillité qu'elle offrait.

Avant Victoria, la villa avait déjà acquis une certaine renommée en tant que muse de Giovanni Boccaccio. Le célèbre écrivain italien aurait décrit les jardins de la villa dans son "Décaméron", qui occupe maintenant une place importante dans le panthéon littéraire italien.

La villa porte également l'écho de son riche passé dans ses fresques, peintures et sculptures. Récemment, elle a accueilli une collection de mode Givenchy et a servi de lieu pour des événements et des mariages.

L'architecture de la villa, avec sa façade majestueuse et ses détails élaborés, met en valeur divers styles des différentes périodes de sa propriété. Les chambres et les salles de bains, chacune étant une œuvre d'art, sont un témoignage du style délicat de leurs périodes respectives.

