- La vie quotidienne rustique: "l'heure du déjeuner" transformée en cinéma

Les étendues sont immenses, les haies anciennes ont disparu. Les arbres ont été abattus pour créer des routes plus droites et plus larges. Les terres agricoles ont grandi mais sont moins nombreuses maintenant. Dans les villes, les petits magasins, les écoles et les tavernes ont fermé. Les gens se croisent rarement maintenant. C'est le résultat de la concentration foncière, une transformation qui a été en train de remodeler nos campagnes depuis les années 1970.

La romancière allemande Dörte Hansen ("Altes Land") a abordé ce sujet dans son roman de 2018 intitulé "Pause de midi". Réalisé et produit par Lars Jessen en 2022, cette production paisible, sereine et évocatrice sera diffusée à la télévision gratuite. La ZDF diffusera "Pause de midi" le lundi à 20h15.

Le professeur Ingwer Feddersen de Kiel quitte temporairement son poste à l'université et son logement partagé pour aider ses deux "aînés" dans son village frison du nord de Brinkebüll. Mais même dans le passé, les choses n'étaient pas aussi simples qu'il semblait à Ingwer. Une fois de plus, l'homme d'âge moyen doit remettre en question son véritable soi et sa place.

L'acteur de caractère et chouchou des fans Charly Hübner (anciennement de "Police Call 110") est à l'affiche. Jessen dépeint les changements et les bouleversements d'une manière mélancolique et réaliste, avec des scènes marquantes de camions et de voitures passant devant des maisons partiellement désertes avec leurs fenêtres vides le long de chemins asphaltés à travers Brinkebüll - même en renversant un enfant à bicyclette.

Des acteurs excellents tels que Hildegard Schmahl ("Le Capitaine de Young Winnetou") et Peter Franke ("Ostfriesenblut") en tant que grands-parents et tenanciers de l'auberge en difficulté apportent une intimité touchante. Les deux acteurs ne sont pas timides pour montrer leurs corps âgés et autres signes de vieillissement physique et mental.

Comme c'est typique des locaux frisons du nord, leur communication - ou son absence - consiste souvent en des signaux non verbaux. "Na - qu'est-ce que tu dis ?" (Qu'est-ce que tu deviens ?) - c'est comme ça que pourrait ressembler un salut affectueux après des décennies entre de vieux amis. En particulier Hübner, habituellement une figure imposante, fait un pas en arrière en tant que citadin en quête de rédemption pour ce qu'il croit avoir été sa négligence passée envers les deux "aînés" et leur "krog" (auberge). Il transmet les émotions, les souvenirs et la recherche de compréhension d'Ingwer principalement par des expressions

Lire aussi: