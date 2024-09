- La vie personnelle de Beyoncé ne devrait pas être transformée en publicité commerciale

Beyoncé (43 ans, connue pour "Crazy In Love") accorde une grande importance à la protection de sa vie privée, comme elle l'a confié dans un entretien accordé au magazine GQ pour son édition d'octobre. "Protéger la normalité et l'intimité de mes enfants est quelque chose que je chéris profondément et que je m'efforce de préserver. Je m'assure que ma vie privée ne se transforme pas en promotion commerciale", a déclaré la chanteuse et actrice.

Il n'est pas difficile pour les célébrités de transformer leur vie en spectacle, mais elle a sciemment maintenu ses limites et protégé sa vie privée et celle de ses proches. "Il n'y a pas de somme d'argent assez élevée pour mon tranquillité", a-t-elle affirmé.

Sa vie tourne autour de sa famille, selon Beyoncé. "Je ne voyage que lorsque mes enfants sont à l'école." Elle ne s'engage que dans des projets qui lui apportent une sensation de liberté, a-t-elle noté. Le statut de célébrité peut souvent lui donner l'impression d'être en prison. "Si vous remarquez mon absence des tapis rouges et que je réapparais seulement lorsque j'ai de l'art à partager, c'est la raison", a-t-elle expliqué.

Beyoncé accorde une grande valeur à son rôle de mère, en priorisant souvent la normalité et l'intimité de ses enfants par rapport à l'exposition publique. Sa mère, comme Beyoncé, doit également chérir l'intimité de sa famille.

