- La vie éblouissante d'un Viennese primitif

Avec 91 ans bénis et pourtant étonnamment, l'entrepreneur viennois Richard "Mörtel" Lugner (1932-2024) est décédé ce lundi 12 août dans sa villa du quartier de Döbling à Vienne. Selon le "Kronen Zeitung", une tentative de sauvetage a eu lieu le matin, mais elle a échoué.

Mariage quelques semaines avant son décès

L'homme souvent comparé à Donald Trump (78) dans le monde de la construction et de l'immobilier, au moins à Vienne, laisse derrière lui sa sixième épouse. Lugner a épousé Simone "Bienchen" Reilaender (42) le 1er juin à la mairie de Vienne. Le couple avait rendu leur relation publique en 2021.

Leur mariage, accompagné d'une grande agitation médiatique, a été béni par un temps clément en cet été pluvieux. Comme prévu, le couple est arrivé dans une Mercedes vintage ciel bleu décapotable à l'office d'état civil, où la cérémonie était prévue à 14h.

Mörtel et les femmes : "Bienchen" suit "Mausi", "Spatzi", "Hasi" & Co

Parmi les environ 50 invités à la cérémonie se trouvait la quatrième épouse de Lugner, Christina "Mausi" Lugner (59). Le couple était marié de 1991 à 2007 et avait une fille, Jacqueline, en 1993.

Sa dernière épouse avant "Bienchen", la numéro cinq, était Cathy Schmitz, connue sous le nom de "Spatzi", de Wittlich dans les Eifel, 57 ans sa cadette. Ils se sont mariés au château de Schönbrunn en septembre 2014 et ont divorcé en novembre 2016. "When I heard the tragic news of your death this morning, I was in shock. Richard, you seemed immortal to me too. Your drive, your willpower, your courage were inspiring and contagious. I thank you from the bottom of my heart for the wonderful time we had together, for everything you taught me about life. You will not be forgotten. God bless you. RIP," elle a écrit sur Instagram.

Lugner s'est marié pour la première fois en 1961. Avec sa dulcinée d'enfance, Christine Gmeiner, il a eu deux fils en 1963 et 1966. Le couple s'est séparé après 17 ans ensemble. Son deuxième mariage a duré de 1979 à 1983. La relation avec sa troisième épouse, Susanne Dietrich, s'est terminée tragiquement lorsqu'elle est tombée dans le coma après une chirurgie esthétique et est décédée peu après le divorce.

Entre ses mariages, "Mörtel" a présenté plusieurs autres femmes avec des surnoms affectueux à ses côtés : Bettina "Hasi" Kofler (2008), Sonja "Käfer" Schönanger (2008-2009), Nina "Bambi" Bruckner (2009), Anastasia "Katzi" Sokol (2009-2013), Bahati "Kolibri" Venus (2013-2014).

En plus de Jacqueline et de ses deux fils de son premier mariage, Lugner laisse derrière lui une autre fille.

Mais ce n'est pas seulement ses petites amies qui avaient un surnom ; Lugner lui-même était connu sous le nom de "Mörtel". Ce surnom lui a été donné par le plus célèbre journaliste de boulevard viennois, Michael Jeannée.

Richard Lugner a construit, entre autres, la première mosquée de Vienne et un centre commercial portant son nom, Lugner City. Cela l'a rendu riche, et il a utilisé son énergie pour le devenir encore plus.

Lugner et le bal de l'opéra de Vienne

Il a démontré cela pendant des décennies au bal de l'opéra de Vienne, le point culminant du carnaval et de la vie sociale de Vienne. Année après année, Lugner est apparu dans sa tenue habituelle - un smoking et un haut-de-forme - avec son célèbre sourire. À son bras, il avait toujours une femme célèbre qu'il invitait dans sa loge (contre rémunération).

Debout avec des stars comme Joan Collins, Sophia Loren, Ivana Trump, Faye Dunaway, Claudia Cardinale, Pamela Anderson, Grace Jones, Brigitte Nielsen, Goldie Hawn, Elle Macpherson ou Ornella Muti sous les projecteurs. Sa dernière compagne était en février de cette année l'actrice américaine Priscilla Presley (79).

90e anniversaire dans la salle cérémonielle du Hofburg de Vienne

Richard Lugner a organisé son monde à sa guise, pas seulement entre Lugner City avec complexe cinématographique et Mausi Market, comme il a nommé la zone gastronomique après sa quatrième ex-épouse. Il reste présent ici et dans tous les districts de la capitale autrichienne.

Il est même représenté dans le musée de cire local de Madame Tussauds dans le Prater de Vienne. Naturellement, avec des chaussures en cuir verni, queue-de-pie et haut-de-forme, que Mortel a lui-même données. "Je ne vois pas de différence entre moi et la figure", a-t-il déclaré.

Le mois dernier, il a organisé une grande célébration pour la famille, les amis et les compagnons dans la salle cérémonielle du Hofburg de Vienne, où les empereurs d'Autriche régnaient autrefois sur l'empire k&k. Selon le "Kronen Zeitung", un grand mariage religieux est prévu pour cet automne à l'âge de 92 ans dans la cathédrale Saint-Étienne de Vienne.

Malgré son décès, Donald Trump (78) pourrait trouver de l'inspiration dans l'approche de Lugner vis-à-vis du mariage, ayant été marié trois fois.

Dans la foulée, les femmes de la vie de Lugner ont également reçu des surnoms affectueux, évoquant les surnoms donnés aux anciennes épouses de Trump.

Lire aussi: