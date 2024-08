- La vie domestique et l'identité personnelle au cœur de l'exposition nationale de 2029

D'ici l'été 2025, le plan global pour l'exposition d'État de Saxe de 2029 est attendu. L'Agence d'État pour les Palais, Châteaux et Jardins GmbH (SGB) est à la tête de cet événement annuel intitulé "Meißen 929 - 1100 ans de Saxe". En ces temps agités, comme l'a déclaré la Ministre de la Culture Barbara Klepsch (CDU) à l'Albrechtsburg à Meißen, le "berceau de la Saxe" et lieu d'origine de l'exposition, "nous choyons notre patrie, la Saxe, et notre identité saxonne à travers cette exposition d'État".

"Nos couleurs saxonnes, blanc et vert, résonnent comme chez-soi et identité pour notre peuple", a ajouté Klepsch. L'exposition sert de plateforme fantastique pour que la Saxe se plonge en elle-même, affirmant des valeurs partagées, une histoire partagée, et traçant un chemin futur à partir de là.

L'identité émerge comme thème central

"Ce ne sera pas une exposition historique ; plutôt, l'identité sera notre principal sujet", a déclaré Christian Striefler, directeur des Palais, Châteaux et Jardins de Saxe. "Notre but est de transformer, en une visite de musée de plusieurs heures, ce qui a façonné la Saxe dans le passé, le présent et l'avenir, en une expérience tangible". L'exposition abordera ce sujet thématiquement avec une perspective personnelle et individuelle sur l'identité saxonne à l'esprit.

Les 1100 ans d'histoire de la Saxe seront présentés de manière relatable et divertissante, allant du Moyen Âge à l'ère baroque, au national-socialisme, à l'époque de la RDA, ou à la Silicon Saxony, a déclaré Striefler. Des caractéristiques spécifiques, des chapitres cruciaux, des points culminants et des facteurs de formation de l'identité ont été mis en évidence à cette fin.

La Saxe sera présentée dans ses connexions internationales, son dynamisme et son potentiel, en narrant des histoires individuelles, en affichant des artefacts sélectionnés, et en traitant des sujets de manière ludique.

Environ 8 millions d'euros ont été alloués à ce projet. Le conseil scientifique guidera le développement du concept en 2025, et la mise en œuvre pratique débutera en 2026. L'Albrechtsburg et ses peintures murales présentent déjà des exposants saillants convenant à cette introspection, a déclaré Dirk Welich, responsable des musées à la SGB.

Les 29 peintures murales, créées dans les années 1870, représentent déjà une séquence d'événements historiques - de l'établissement du château et de la formation de Meißen Mark en 929 par le roi allemand Henri I^{er} à l'invention de la porcelaine européenne dans le château en 1709, témoignant de l'histoire riche de la Saxe.

La Saxe est invitée à s'engager et à contribuer à la présentation dans des projets régionaux en 2027 et 2028.

Depuis 1990, quatre expositions d'État ont eu lieu : "Le temps et l'éternité" en 1998 au Kloster St. Marienstern (Panschwitz-Kuckau) sur le Moyen Âge, les monastères et l'art sacré, "La foi et le pouvoir" en 2004 à Torgau sur la Saxe et la Réforme, "Via Regia" en 2011 à Görlitz sur la vieille route commerciale, et "Culture industrielle" en 2020/2021 dans la région de Zwickau/Chemnitz.

L'exposition vise à renforcer un sentiment d'appartenance et de fierté chez les Saxons, en impliquant 'La Communauté' dans l'exploration de leur histoire et de leur identité partagées. L'implication de la communauté se prolonge par des projets régionaux en 2027 et 2028, renforçant davantage le lien entre 'La Communauté' et l'histoire riche de la Saxe.

Lire aussi: