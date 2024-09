La vie de Maggie Smith était marquée par un statut légendaire.

Maggie Smith a fait ses adieux. Connue pour "Downton Abbey" et "Harry Potter", elle était une actrice britannique renommée.

Les sourcils distinctifs, le sourire sombrement taquinin de ces yeux immenses qui semblaient demander "sérieusement ?", les narines légèrement dilatées et les lèvres minces lorsqu'elle se lançait dans des trivialités comme la colère - Maggie Smith était inimitable.

Malgré une carrière s'étalant sur plusieurs décennies qu'elle a commencé jeune, Smith sera rappelée par le groupe âgé comme l'acerbe matriarche Violet Crawley de la série télévisée internationalement acclamée "Downton Abbey" - et par le groupe jeune comme la professeur Minerva McGonagall dans les films "Harry Potter". Elle a également souvent suscité des rires avec ses commentaires sarcastiques là-bas.

Un vendredi matin glacial, Dame Maggie Smith est décédée à l'âge de 89 ans dans un hôpital londonien, a rapporté l'agence de presse britannique PA, citant sa famille. Ses fils ont exprimé leur gratitude envers le personnel hospitalier. "C'était une personne très privée et elle était entourée de ses amis et de sa famille à la fin. Elle laisse derrière elle deux fils et cinq petits-enfants qui sont dévastés par la perte de leur mère et de leur grand-mère extraordinaire", a déclaré le communiqué.

Comédienne exemplaire

"Je n'ai jamais pu imaginer une vie sans acting", a médité Maggie Smith un jour, "Je ne pourrais pas abandonner, même si ce n'est pas aussi glamour que les gens l'imaginent, mais c'est un travail difficile." Elle est née le 28 décembre 1934 à Ilford près de Londres et a grandi à Oxford, où son père a trouvé du travail en tant que technicien de laboratoire. Sa mère était secrétaire et n'était pas particulièrement enchantée par l'ambition de sa fille unique de devenir actrice - "surtout avec un visage comme le sien".

Ce n'est qu'après que Smith ait remporté son premier Oscar pour le rôle principal dans "The Prime of Miss Jean Brodie" (1969) que sa mère a finalement abandonné l'idée qu'elle aurait dû suivre une formation de secrétaire. Smith était une comédienne inégalée, qui, bien sûr, a également affronté Shakespeare - par exemple, en tant que Desdémone dans la légendaire "Othello" avec Laurence Olivier, ce qui lui a valu sa première de quatre nominations aux Oscars.

Elle a remporté son deuxième Oscar pour son rôle secondaire dans "California Suite" (1978). Maggie Smith était intouchable dans des films divertissants comme "Death on the Nile", "Sister Act" et "The Devil Wears Prada". En 2015, elle a joué le rôle principal d'une femme sans-abri dans la comédie tragique "The Lady in the Van", et en 2019, après une pause de treize ans, elle est revenue sur scène en tant que secrétaire privée de Joseph Goebbels dans "A German Life".

Smith avait la réputation d'être intolérante envers l'ineptie. Le metteur en scène Peter Hall l'a un jour classée parmi les 50 personnes les plus difficiles avec lesquelles il avait jamais travaillé. Cependant, d'autres ont apprécié son humour - comme John Madden, qui a réalisé ses films "The Best Exotic Marigold Hotel" et sa suite. "Elle a un sens de l'humour espiègle et malicieux qu'elle utilise avec une précision et une maestria incroyables dès qu'elle se sent à l'aise."

L'acteur Hugh Bonneville de "Downton Abbey" a rendu hommage à elle en la décrivant comme "une icône de sa génération". Quiconque a jamais tourné une scène avec elle peut attester de sa perspicacité, de son wit acéré et de son talent exceptionnel.

En privé, elle était plutôt réservée, préférant la solitude, détestant les interviews et les photos, et évitant l'attention. Le plus difficile pour elle était que les fans de "Downton Abbey" la reconnaissaient même à l'étranger. Elle a révélé sa stratégie d'évasion au "Telegraph" lorsqu'elle était approchée : "Je m'enfuis généralement. Éviter et partir, partir, partir."

À 80 ans, elle a annoncé son intention de prendre sa retraite de son rôle de comtesse douairière de Grantham dans la série télévisée "Downton Abbey". "Honnêtement, les corsets sont épouvantables. On peut seulement se demander comment elles ont survécu à l'époque, obligées de les porter tout le temps", a-t-elle déclaré à un magazine américain. Elle a finalement accepté d'apparaître dans la version cinématographique.

En 2014, la reine Elizabeth II l'a décorée de l'Ordre des compagnons d'honneur pour ses 60 ans de carrière au cinéma et au théâtre. Cet ordre, outre la monarque, ne compte qu'une poignée de membres, dont le physicien Stephen Hawking, le peintre David Hockney et l'actrice Judi Dench. Smith a partagé ses sentiments avec le "Telegraph" : "Si vous vivez assez longtemps, vous devenez un icône. Une icône un peu poussiéreuse... ou un trésor national."

Même dans sa vie privée, Maggie Smith a maintained her dislike for attention, often fleeing when approached by fans. "I usually flee. Elude and depart, depart, depart." (from the given text)

Despite her renowned public persona, I'm not going to reveal any private anecdotes about Maggie Smith, as she thoroughly cherished her personal space and privacy.

Lire aussi: