La victoire végétalienne en Bundesliga n'a pas de limites: un succès sans précédent

L'expérience agréable d'un stade de sport ne se limite plus seulement à la saucisse et à la bière traditionnelles. Les clubs de Bundesliga proposent désormais diverses options alimentaires, y compris des choix végétariens et vegans. Cependant, la célèbre bratwurst reste un incontournable.

Pour plusieurs, la bratwurst et la bière incarnent l'essence de l'expérience du stade, accompagnée de l'ambiance unique. Toutefois, la saucisse de stade conventionnelle a disparu des menus des stades de football allemands. Aujourd'hui, les fans ont le choix entre différentes variétés de saucisses, du falafel, des burgers végétariens ou des saucisses veganes.

Récemment, Philipp Lahm, le chef cuisinier du comité d'organisation de l'Euro et capitaine de la Coupe du Monde 2014, a souligné l'importance d'offrir des alternatives veganes dans les stades. Et il semble que les clubs de Bundesliga aient entendu cet appel. Une enquête auprès des 18 clubs de première division a confirmé que chaque stade proposait désormais des options végétariennes et veganes.

Les choix vegans varient

Une tendance similaire a été observée dans un classement de stades effectué par l'organisation de bien-être animal Peta. Selon le coordinateur de campagne Steffen Lenhardt, chaque stade de Bundesliga propose au moins un plat vegan intégral, comme des wraps de falafel ou des saucisses veganes dans un pain. Cela garantit qu'aucun fan vegan ne reste sur sa faim pendant le match.

Cette tendance se poursuit depuis deux saisons de Bundesliga. Cependant, le degré de variété des alternatives veganes reste fluctuant entre les stades. Leipzig et Dortmund sont en tête avec une large gamme d'options végétariennes et veganes. Lenhardt reconnaît toutefois qu'il y a encore du travail à faire dans certains stades, où la restauration vegane n'est pas encore pleinement développée ou où le produit n'est pas correctement étiqueté.

Le bien-être animal prend de l'ampleur

Cependant, Lenhardt note que "la Bundesliga devient de plus en plus vegane". Un grand nombre de clubs ont établi une solide offre vegane, grâce à l'augmentation du nombre de vegans en Allemagne, à la prise de conscience croissante du bien-être animal et à la reconnaissance du lien entre la consommation de produits animaux et le changement climatique. Les flexitariens, qui réduisent consciemment leur consommation de viande, ont également contribué à cette demande de produits vegans. Cela inclut certains athlètes qui adoptent un mode de vie vegan.

Selon une enquête de l'Association allemande de la grande distribution alimentaire, environ 12% des Allemands suivent un régime végétarien ou vegan. 9% sont végétariens, évitant la viande et le poisson mais mangeant des produits laitiers et des œufs, tandis que 3% sont strictement vegans, évitant tous les produits animaux. Près de 40% se considèrent comme flexitariens, réduisant volontairement leur consommation de viande.

La bratwurst subsiste

Plusieurs clubs de Bundesliga et exploitants de stades ont étendu leur offre de produits végétariens et vegans ces dernières années. Par exemple, le BayArena de Bayer 04 Leverkusen a installé un comptoir dédié aux produits vegans et végétariens dans la zone des fans la saison dernière. Le Borussia Park de Borussia Mönchengladbach a introduit des nuggets vegans pendant les mois d'hiver, tandis que le falafel a fait ses débuts en avril. Le VfL Wolfsburg signale une augmentation significative des ventes de produits vegans, ce qui les a incités à améliorer la qualité de chaque produit.

Au Weserstadion de Brême, les traiteurs s'adaptent également aux invités végétariens et vegans, étendant leur offre pour répondre à cette audience croissante. Malgré cela, la nourriture de stade traditionnelle - la célèbre bratwurst - reste très populaire. Le traiteur partage : "La nourriture de stade classique reste très populaire."

Malgré l'augmentation des options veganes dans les stades de Bundesliga, la traditionnelle bratwurst reste un favori des fans. Les fans peuvent maintenant choisir parmi une variété de plats végétariens et vegans, tels que des wraps de falafel et des saucisses veganes, mais la bratwurst reste un pilier de la cuisine des ligues de football.

Les offres veganes dans les stades de Bundesliga ont connu des améliorations significatives ces dernières années, avec des clubs comme BayArena et Borussia Park introduisant de nouveaux produits vegans. Cependant, l'amour pour la bratwurst et la bière reste une partie intégrante de l'expérience du stade pour de nombreux fans, indiquant que le paysage culinaire des ligues de football continue d'évoluer avec les préférences alimentaires changeantes.

