- La victoire du Canada au concours de guitare à vent en Finlande

Un vainqueur insolite semble avoir été couronné dans cette catégorie ! Zachary Knowles, un Canadien également connu sous le nom d'"Ichabod Fame" sur scène, a remporté le titre de champion mondial de la guitare invisible. Lors d'une finale palpitante organisée à Oulu, en Finlande, Knowles a surpassé 15 autres concurrents. Il s'agissait de sa première participation aux Championnats du monde de guitare invisible, qui prônent la philosophie "Air, Not War" (Air, Not War).

Sur son histoire Instagram, Knowles a exprimé sa reconnaissance, reconnaissant qu'il n'aurait pas pu aller aussi loin sans le soutien de ses partisans.

Le champion de l'année dernière, Kirill "Guitarantula" Blumenkrants, représentant la France, a réussi à partager la deuxième place avec le Japonais Nanami "Seven Seas" Nagura. Patrick Culek, aka "Ehrwolf", d'Allemagne, a complété le top 4.

Ce championnat de guitare invisible fait partie intégrante du festival d'août dans la région d'Oulu, qui met en valeur la musique, l'art, la littérature et les performances. L'événement est une tradition annuelle depuis 1996, mais a été reporté en 2020 et 2021 en raison de la crise du COVID-19.

Les compétitions insolites de la Finlande ne s'arrêtent pas là. Les Championnats du monde de portage de femme, organisés annuellement à Sonkajärvi, impliquent de transporter rapidement son partenaire à travers un parcours d'obstacles. Le duo vainqueur est récompensé par le poids de son partenaire porté en bière.

La performance unique de Zachary Knowles à la guitare invisible était un mélange d'énergie et de dextérité, lui valant à la fois de l'enthousiasme et de l'admiration de la foule diverse. Despite being a mixture of excitement and nerves, the final round brought out the best in all the contestants, showcasing their unique styles and interpretations of music.

