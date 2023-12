La victoire des Minnesota Vikings sur les New Orleans Saints à Londres lors du 100e match international de la NFL se termine par un "double doink".

Dimanche, au stade Tottenham Hotspur, l'ambiance était à la fête. Il y avait des hommes portant des casques de vikings avec des visages peints en violet et en jaune. Il y avait des maillots noir et or scintillants. Certains étaient même venus d'Allemagne pour assister au match.

D'où qu'ils viennent et quels que soient leurs supporters, les fans ont assisté à un match de football passionnant, plein de rebondissements, lors de ce qui était le 100e match de la NFL disputé en dehors de la saison régulière et de la pré-saison aux États-Unis.

Souvent, les supporters londoniens n'ont pas eu droit aux rencontres les plus serrées. Mais ce n'était pas le cas dimanche, car, alors que le temps était écoulé, le but de 61 yards du kicker des New Orleans Saints, Wil Lutz, a touché deux fois les poteaux avant de ricocher vers l'extérieur, permettant aux Minnesota Vikings de battre les Saints 28 à 25.

C'est la deuxième fois que les quarterbacks Kirk Cousins et Andy Dalton s'affrontent à Londres - ils s'étaient quittés sur un match nul 27-27 au stade Wembley en 2016, alors que Cousins jouait avec les Redskins de Washington et Dalton avec les Bengals de Cincinnati - et c'est encore une fois un match à suspense qui s'est déroulé.

Devant un public de 60 639 personnes - sans doute partagé entre les supporters des Vikings et ceux des Saints - les deux équipes se sont échangé les points, jusqu'au but de 60 mètres de Wil Lutz dans les deux dernières minutes qui a permis d'égaliser le score.

Mais alors que le temps s'égrène, Cousins adresse une passe décisive à Justin Jefferson, ce qui permet au botteur Greg Joseph de marquer un but et de donner l'avantage aux Vikings en fin de match.

Lutz a eu l'occasion d'être le héros avec son field goal de 61 yards, mais celui-ci a touché les deux montants avant de rebondir de manière déchirante.

Cousins a décrit le drame des derniers instants et le fait d'être dans l'équipe gagnante à Londres pour une fois.

"J'ai vu le ballon partir vers la gauche, toucher le montant, puis la barre transversale et je pensais qu'il avait rebondi vers l'arrière, mais apparemment il a rebondi vers l'avant. C'est fou", a déclaré Cousins lors de son interview sur le terrain après le match.

"Nous avons eu du mal toute la journée à trouver des solutions pour faire circuler le ballon et dans la zone rouge, nous n'avons pas arrêté de nous faire des crocs-en-jambe. Mais notre défense a continué à nous rendre le ballon grâce à des revirements et les équipes spéciales ont été énormes, avec toutes sortes de jeux différents - et nous avons obtenu une victoire.

"J'avais déjà pris l'avion pour rentrer chez moi après une défaite en prolongation ici et je ne voulais pas recommencer !

Couleur, collisions et prises

L'ambiance était bien différente de celle que l'on connaît habituellement au stade lors des matches de la Premier League anglaise.

Des pom-pom girls, des fumigènes colorés et un spectacle en direct à la mi-temps ont donné aux supporters présents l'impression d'assister à un match outre-Atlantique.

Et bien que le match ait été privé de certains de ses joueurs vedettes - les Saints étaient privés de leur quarterback Jameis Winston, du running back Alvin Kamara et du wide receiver Michael Thomas - cela n'a pas empêché les équipes de faire le spectacle.

Dès le coup d'envoi, l'équipe nominale à l'extérieur - les Vikings - a semblé être une machine bien huilée. Avec un Cousins en pleine possession de ses moyens dès le début, ils se sont lancés à l'assaut du terrain sur la première action du match, terminant un parcours de 13 jeux et 75 yards pour marquer les premiers points du match avec une passe de touchdown de 15 yards à Alexander Mattison.

Et juste au moment où le Minnesota semblait s'inquiéter, l'une des grandes acquisitions de l'intersaison des Saints s'est manifestée.

Tyrann Mathieu, qui a rejoint les Chiefs de Kansas City, s'est précipité de son poste de sécurité pour intercepter Cousins, changeant ainsi l'élan du match.

Le quarterback des Saints, Andy Dalton, qui remplaçait Jameis Winston, blessé, a mené une action efficace et bien construite avant de se connecter avec le nouveau receveur Chris Olave pour égaliser le score.

Les Vikings n'ont pu se contenter que d'un but sur le terrain lors de leur action suivante, mais les supporters du Minnesota ont eu encore plus de raisons de se réjouir quelques instants plus tard, lorsque Dalton a cafouillé le ballon et que Harrison Phillips s'est jeté dessus, leur donnant ainsi une excellente position sur le terrain.

Une fois de plus, un but de Greg Joseph a été marqué, mais il a donné aux Vikings une avance de 13-7 avant la mi-temps.

Et pour rester dans l'ambiance du match - avec la présence de Jason Sudeikis de "Ted Lasso" - une performance de Yungblud primé a permis de maintenir l'énergie dans le stade avec les joueurs dans les vestiaires.

En deuxième mi-temps, les Saints ont continué à commettre des erreurs et les Vikings ont continué à avoir des problèmes dans la zone rouge.

Un fumble de Deonte Harty sur un punt redonne la balle aux Vikings. Mais le Minnesota a dû une fois de plus se contenter d'un field goal, le receveur vedette ayant laissé échapper ce qui aurait pu être un touchdown.

En réponse, Dalton a réalisé sa meilleure action du match, avant que Latavius Murray n'inscrive le deuxième touchdown des Saints de l'après-midi pour ramener le score à deux points.

Joseph a réussi son quatrième field goal de la journée pour porter le score à 19-14 à l'entame du quatrième quart-temps.

Les Saints, qui n'avaient pas mené depuis le début du match, ont pris l'avantage au quatrième quart-temps lorsque Taysom Hill a couru à bout portant et que Jarvis Landry a réussi une transformation de deux points pour faire un match de trois points à neuf minutes de la fin.

Le receveur des Vikings, Jefferson, a marqué un touchdown de trois yards pour redonner l'avantage à Minnesota. Cependant, Joseph a manqué le point supplémentaire, ce qui signifie qu'à un peu plus de quatre minutes de la fin, les Saints sont menés de trois points, ce qui laisse présager une finale palpitante.

Il semblait que les Saints n'avaient plus l'occasion d'obtenir un résultat dans ce match, car leur tentative s'est arrêtée, mais Lutz a réussi un field goal de 60 yards, le deuxième plus long de l'histoire des Saints.

Alors que la prolongation se profile, Cousins adresse à Jefferson une énorme passe de 39 yards qui permet à Joseph d'inscrire le but de la victoire en fin de match. Sur une distance de 47 yards, Joseph reste parfait et donne l'avantage aux Vikings alors qu'il ne reste que 24 secondes à jouer.

Lutz a eu une dernière occasion d'égaliser le match avec son field goal de 61 yards mais, dans une fin palpitante, il a rebondi deux fois sur les montants avant de rebondir, concluant la victoire dramatique des Vikings.

