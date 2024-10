La victoire des élections du FPÖ représente une menace pour de nombreux Juifs.

Le parti d'extrême droite FPÖ remporte un succès significatif lors des élections parlementaires autrichiennes, suscitant l'inquiétude parmi de nombreux résidents juifs. Selon Oskar Deutsch, président de la Communauté religieuse israélite, ce succès est perçu comme une menace par de nombreux individus. Deutsch a déclaré dans un communiqué que le FPÖ n'est pas un parti de droite classique en Europe, mais plutôt les représentants politiques de groupes nationalistes radicaux, certains d'entre eux ayant toujours des liens avec le régime nazi.

Intriguant, des politiciens du FPÖ ont assisté à un enterrement où un chant de loyauté SS a été interprété. Deutsch a commenté : "Nous assistons à de telles occurrences toutes les quelques semaines. Elles sont ancrées dans l'idéologie du FPÖ et servent de rappel de l'existence de 'Nazis de la cave' au sein du parti." En public, le FPÖ se présente comme défenseur de la démocratie, mais dans le secret des fraternités, ils récupèrent des livrets de chansons nazies.

Barrière contre Kickl

Deutsch tente de réduire l'influence des populistes de droite en examinant le contexte plus large. "Plus de 71% des électeurs ont opté pour des partis qui se sont clairement opposés à la collaboration avec le FPÖ au gouvernement." Le FPÖ a obtenu son meilleur résultat-ever lors des élections parlementaires récentes du dimanche, recueillant environ 29% des voix et prenant une avance substantielle. Tous les autres partis ont exclu de collaborer avec le FPÖ, sinon entièrement, du moins avec son leader Herbert Kickl. Cependant, la formation d'un gouvernement sans le FPÖ posera des défis : une coalition de ÖVP, SPÖ et NEOS est possible, mais elle est impopulaire en raison des conflits internes fréquents au sein de la coalition allemande du trafic

