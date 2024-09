- La victoire de Bayer se poursuit avec un score de 2:3 sur le double de Openda.

Les tenants du titre de la Bundesliga, le Bayern Munich, ont connu une surprise dans leur premier match à domicile de la saison. Après une série impressionnante de 35 matchs sans défaite en championnat, le Bayer Leverkusen a été battu 2:3 (2:1) par le RB Leipzig, participant à la Ligue des champions, samedi soir. C'était la première fois depuis le 27 mai 2023 que les vaincus avaient été battus par leurs rivaux domestiques.

Le RB Leipzig, qui avait perdu ses trois derniers matchs contre le Bayer, a mis fin à sa série de défaites contre les champions en titre et a remporté sa troisième victoire consécutive dans un match à enjeux élevés. Devant 29 615 spectateurs à la BayArena, des buts de Jeremie Frimpong (39') et Alejandro Grimaldo (45') ont été marqués par le Bayer Leverkusen, mais Kevin Kampl (45+7) et deux buts de Lois Openda (57', 80') ont assuré la défaite des champions.

Après une victoire serrée 1:0 en Coupe DFB contre le FC Carl Zeiss Jena, Xabi Alonso a effectué sept changements dans son équipe de départ. Lukas Hradecky, le gardien blessé, et Jonathan Tah, malgré des négociations échouées avec le Bayern Munich, ont toujours été les capitaines de l'équipe.

Le Bayer impose son rythme

Avant le coup d'envoi, l'entraîneur du Bayer a déclaré que son équipe n'avait pas encore atteint son meilleur niveau. Affronter l'équipe solide du RB Leipzig offrait une occasion de s'améliorer. L'équipe locale a lancé des attaques et a failli marquer deux fois, avec un coup de tête de Piero Hincapié qui a à peine touché la barre transversale (10') et une tentative de Granit Xhaka qui a à peine manqué la cible cinq minutes plus tard.

Le RB Leipzig, qui était encore ouvert aux transferts jusqu'à peu de temps avant le match, a fait confiance aux vétérans et a exclu ses nouveaux talents de son onze de départ. Avec Willi Orban suspendu, l'entraîneur Marco Rose a opté pour une défense à trois et deux ailes supplémentaires qui reculaient pendant les attaques du Bayer. Le jeune El Chadaille Bitshiabu a été choisi pour commencer en milieu de terrain défensif.

L'expulsion de Rose

**Le match a vu un changement précoce lorsque Amadou Haidara a été touché à la tête par un coup de tête de Victor Boniface, nécessitant son remplacement par Nicolas Seiwald en milieu de terrain défensif. Le rôle de Rose dans le match s'est terminé après un faute sur Lois Openda, avec l'entraîneur du RB Leipzig contestant

