La victoire à l'Open de Madrid est "la meilleure semaine de ma vie", déclare Carlos Alcaraz, 19 ans.

L'Espagnol de 19 ans est devenu l'espoir le plus prometteur du tennis après avoir remporté deux Masters 1000 au cours des derniers mois, le plus récent étant celui de Madrid dimanche.

Alcaraz a battu le tenant du titre Alexander Zverev 6-3 6-1 en finale de l'Open de Madrid, réalisant un tournoi emphatique après avoir déjà battu Rafael Nadal et Novak Djokovic aux tours précédents.

Il s'agit du quatrième titre de l'année pour le jeune Espagnol, qui a notamment remporté l'Open de Miami en avril, et qui devrait se hisser à la sixième place du classement mondial, un sommet dans sa carrière.

Ayant remporté le tournoi sur terre battue à quelques semaines du deuxième grand chelem de l'année - Roland Garros - le nom d'Alcaraz figure parmi les favoris pour le titre.

Au micro de CNN Sport, après avoir passé "la meilleure semaine de ma vie" en jouant "un tennis incroyable", Alcaraz n'exclut pas de remporter son premier grand chelem dans quelques semaines.

"Je dirais que je suis l'un des joueurs favoris pour gagner Roland Garros, avec les statistiques et tout le reste, mais je sais qu'il sera très, très difficile de gagner Roland Garros", a déclaré Alcaraz à Don Riddell de CNN.

"Il y a beaucoup de grands joueurs - Rafa, Djokovic - les meilleurs joueurs du monde vont jouer là-bas. Mais je pense que je suis prêt à faire de bons résultats à Roland Garros et je suis prêt à gagner Roland Garros.

Le favori à domicile

L'année dernière, Alcaraz était classé 120e au monde et avait perdu contre Nadal au deuxième tour de l'Open de Madrid.

Mais 12 mois plus tard, il a battu deux des plus grands joueurs que le tennis ait jamais connus et s'est imposé comme une force avec laquelle il faut compter.

En battant Nadal, Djokovic et Zverev, Alcaraz est devenu le premier joueur depuis David Nalbandian en 2007 à vaincre trois joueurs du top 4 lors d'un seul tournoi du Masters 1000.

Compte tenu de son ascension rapide et de sa nature apparemment imperturbable, il semble que les nerfs ne soient pas un problème pour Alcaraz. Pourtant, il affirme que ce n'est pas le cas.

"J'ai les nerfs, mais j'essaie de les gérer mieux que l'autre et de faire en sorte que l'adversaire ne voie pas que je suis nerveux", explique-t-il. "Mais croyez-moi, j'ai les nerfs, beaucoup de nerfs.

Soutenu par son public dimanche en finale, Alcaraz a dominé Zverev, volant autour du court alors qu'il démentait son âge et son expérience sur une scène gigantesque.

Pour Alcaraz, qui regardait le tournoi lorsqu'il était enfant, l'Open de Madrid revêt une importance encore plus grande.

Et les résultats obtenus au cours des derniers mois n'ont pas encore convaincu la jeune star.

"Je veux dire que tout est arrivé si vite, deux titres du Masters 1000 - l'un sur dur, l'autre sur terre battue", a-t-il déclaré.

"Si, au début de la saison, quelqu'un m'a dit que j'allais remporter ces tournois - et aussi celui de Barcelone - je ne l'ai pas cru, je ne l'ai pas cru. En ce qui me concerne, je ne sais que dire d'un mois incroyable pour moi".

Et la pression d'être le plus grand nom du tennis en ce moment ne décourage pas Alcaraz.

"C'est bien que tout le monde parle de vous et regarde votre match. Pour moi, c'est plutôt bien. Mais cela me donne beaucoup d'énergie de jouer dans les meilleurs stades contre les meilleurs joueurs du monde. Alors pour moi, c'est plutôt cool".

Une honte absolue

Bien qu'il ait été battu en finale, Zverev, troisième mondial, n'a pas tari d'éloges à l'égard d'Alcaraz.

L'Allemand a qualifié l'Espagnol de "meilleur joueur du monde" après l'avoir arrosé de champagne lors de la cérémonie de remise des trophées.

Cependant, Zverev a critiqué l'ATP Tour pour avoir programmé des matches tard dans la nuit pendant l'Open de Madrid, déclarant que même s'il ne voulait "rien enlever" à Alacaraz, il aurait été plus performant si les joueurs avaient eu plus de temps pour se reposer.

"Le travail de l'ATP a été une véritable honte cette semaine", a déclaré Zverev. "Jouer une finale contre Carlos Alcaraz, qui est pour moi le meilleur joueur du monde actuellement, dans un Masters 1000... c'est difficile. Je n'ai pas eu de coordination aujourd'hui. Je n'avais pas de coordination sur mon service, je n'avais pas de coordination sur mes coups de fond de court. J'ai raté deux overheads qui étaient super faciles parce que je vois la balle et que tout bouge dans mes yeux.

"J'étais toujours un peu en retard. Mon premier pas n'était pas très rapide. Si vous jouez contre les meilleurs joueurs du monde, vous devez être au sommet de votre forme. Sinon, vous n'avez aucune chance. Aujourd'hui, je n'ai eu aucune chance.

Il a poursuivi : "Je pense que nous nous sommes tous couchés tard, nous avons peut-être tous fait la fête parfois, mais si vous vous couchez jusqu'à 4 heures du matin, le lendemain vous êtes mort. J'ai joué le lendemain. Si vous recommencez, le lendemain jusqu'à 5 heures du matin, vous aurez du mal à rester éveillé.

"Je ne veux rien enlever (à Carlos)", a déclaré Zverev. "Je me sens triste pour la finale que nous avons jouée parce que cela aurait pu être un très bon match. Cela aurait pu être un grand match.

"Cela enlève toute sa valeur au tennis. Tout le monde voulait voir un grand combat. Tout le monde voulait voir du tennis de haut niveau. Mais je suis aussi un être humain. Je ne suis pas un robot. Je ne peux pas. Je ne peux tout simplement pas être à mon niveau quand cela se produit tous les soirs".

Source: edition.cnn.com