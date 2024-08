- La VFB passe au tour suivant de la coupe avec une victoire éclatante de 5-0 à Münster.

Troisième rencontre obligatoire, succès inaugural - Le VfB Stuttgart a réussi à éviter un début de saison catastrophique et s'est facilement qualifié pour le deuxième tour de la DFB-Pokal en infligeant une défaite 5-0 à Preußen Münster, équipe de deuxième division encore invaincue. Après deux défaites consécutives en Supercoupe contre Bayer Leverkusen (3:4 aux pénaltys) et en match d'ouverture à Freiburg (1:3), les vice-champions ont décroché une victoire méritée avec des buts d'Angelo Stiller (7ème minute), Ermedin Demirovic (15ème), Pascal Stenzel (35ème), Nick Woltemade (72ème) et Atakan Karazor (80ème, penalty) devant 12 672 spectateurs au Preußenstadion complètement vendu.

Avec ce résultat, Stuttgart peut continuer à espérer des revenus supplémentaires similaires à ceux des deux dernières années, avec une place en quart de finale et en demi-finale. À l'inverse, Münster n'est pas parvenue à aller plus loin que le premier tour de la compétition, comme l'an dernier.

Supériorité indiscutable dès le début

Le match reporté en raison de la participation de Stuttgart à la Supercoupe s'est avéré être une formalité pour les visiteurs. Malgré l'absence de leurs dernières recrues, El Bilal Touré et Ameen Al-Dakhil, et la première apparition du jeune prodige de 20 ans Anrie Chase, Stuttgart a pris le contrôle du match dès le début et a été récompensé rapidement. Après que le gardien de Münster, Morten Behrens, ait arrêté un tir de Fabian Rieder, Stiller a marqué de près.

Cet avantage précoce a visiblement détendu l'équipe de Sebastian Hoeneß. Huit minutes plus tard, ils ont facilement contourné la défense de Münster pour porter le score à 2-0. Après un centre de Stiller, Demirovic a marqué de la tête à un yard.

Le match presque plié à la mi-temps

Münster a tenté de réagir mais a été en difficulté défensivement. Le troisième but de Stuttgart a été marqué de la même manière que le deuxième : cette fois, Demirovic a centré de la gauche, et Stenzel, non marqué, a marqué de près. Le match était virtually joué avant la mi-temps.

En deuxième mi-temps, Stuttgart a maintenu le contrôle mais a ralenti le rythme. L'entraîneur Hoeneß en a profité pour faire entrer d'autres joueurs comme Jamie Leweling et Deniz Undav. La pression sur le but de Münster n'a jamais cessé, et le nouveau recru Woltemade a marqué son premier but pour le club avec une frappe précise dans la lucarne, mettant fin à tout doute. Le capitaine Karazor a également inscrit son nom sur le tableau d'affichage avec un penalty.

