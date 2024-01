La veste du chef de Taylor Swift a rendu les Swifties encore plus heureux avec Travis Kelce.

La chanteuse superstar s'est présentée au match du Nouvel An de son beau joueur de football dimanche, vêtue d'une veste des Kansas City Chiefs ressemblant à celle que Kelce porte parfois.

Mais la veste de Swift avait un petit quelque chose en plus.

Les Swifties aux yeux d'aigle ont remarqué que "Tay-Tay" semblait être cousu sur la veste, ce qui a mis ses fans en ébullition sur les médias sociaux, car beaucoup d'entre eux ont utilisé ce surnom ou simplement "Tay" pour Swift.

Kelce a révélé le surnom qu'il donnait à sa petite amie en novembre, avec l'aide de son frère aîné, Jason Kelce, un autre joueur de la NFL.

Les deux hommes co-animent le podcast "New Heights with Jason and Travis Kelce" et lors d'un épisode, Jason Kelce, qui joue au centre pour les Philadelphia Eagles, a salué son jeune frère pour être devenu le tight end le plus rapide à atteindre 11 000 yards de réception dans la ligue et le seul à le faire dans l'histoire de son équipe, les Kansas City Chiefs.

L'aîné des Kelce a noté que Swift avait manifesté son soutien en "likant" un message des Kansas City Chiefs sur la carrière de son frère.

"Très bien. Merci, Tay", a déclaré Travis Kelce. "J'apprécie que tu sois sur la page des Chiefs pour les soutenir.

Swift a également manifesté son soutien professionnel à Kelce en assistant à plusieurs de ses matchs, ce qui a fait grimper l'audimat, pour le plus grand bonheur de la NFL.

Dans l'interview qui a accompagné sa nomination en tant que personnalité de l'année par Time, Swift a déclaré de manière amusante : "Le football est génial, il s'avère. J'ai raté ça toute ma vie".

Source: edition.cnn.com