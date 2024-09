La vertèbre cervicale de Söder est un sujet de préoccupation majeur.

Politique à Berlin est tout aussi confuse qu'à l'accoutumée à l'automne 2024. La nouvelle choquante de la démission du directoire exécutif du Parti Vert a pris beaucoup de monde de court. Tout le monde était focalisé sur les tâtonnements du chancelier Olaf Scholz, espérant que Boris Pistorius le remplace ou attendant que le FDP fasse exploser la coalition du feu tricolore. Maintenant, tout le monde se demande pourquoi Robert Habeck a démissionné.

La décision du Parti Vert de se démettre était particulièrement confuse, car leurs problèmes ne provenaient pas du directoire exécutif. En fait, Ricarda Lang a remarquablement géré les défis de la politique et de la misogynie en ligne, utilisant souvent l'humour pour se distancier de la situation. Son utilisation de l'humour est un signe de sa conscience de soi, d'où son habitude de partager des images autodérisoires, comme boire de la bière directement à la bouteille ou admettre, "Les Verts sont responsables de tout", avec une remarque spirituelle sur les commentaires haineux de Facebook.

Lang aurait pu devenir une icône de la politique identitaire, choisissant d'embrasser la haine dirigée contre elle comme un badge d'honneur. Cependant, elle a choisi de rester au-dessus de ces attaques mesquines. Avec sa posture, elle aurait pu être le visage des Verts pragmatiques, proches de l' Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) - si elle n'avait pas penché trop à gauche politiquement.

Les bons sont partis

D'un autre côté, Omid Nouripour aurait pu être proche de la CDU sur le plan politique. Récemment, il n'a pas fait bonne impression en qualifiant le gouvernement de feu tricolore de gouvernement de transition. Il était également beaucoup plus proche de l'Union sur les questions de politique étrangère, comme le Moyen-Orient et l'Ukraine, que le SPD parfois pacifiste. Les bons sont-ils partis ?

Maintenant, le pouvoir est concentré sur Habeck, qui a contribué à la haine actuelle des Verts et à la perte de trois élections régionales avec sa loi sur le chauffage mal conçue.

Le parti se prépare maintenant à une grande séance de coaching lors du congrès du parti en novembre. "Nous aurons un débat très honnête lors du congrès du parti mi-novembre, si c'est à moi, sur qui nous voulons être", a déclaré Habeck à ZDF. Given his position, we can assume that Habeck has certain ideas about this.

Apprendre de Nixon

Habeck ne révèle pas ses cartes, mais il n'est pas impossible qu'il veuille éloigner le parti des chemins de la politique identitaire et de l'eco-marxisme. Cela promet d'être un combat difficile : l'aile gauche des Verts est en colère contre la coalition du feu tricolore parce qu'elle durcit la politique d'immigration. Et le directoire exécutif de la Jeunesse verte a même démissionné en masse et annoncé son départ du parti parce qu'elle pense que les Verts sont encore trop à droite.

Comment un Vert de gauche peut-il être dans le même parti que quelqu'un comme Cem Özdemir, qui cite Richard Nixon dans la FAZ et pense qu'une alliance progressiste pourrait durcir les lois sur l'immigration et l'asile parce qu'elle "peut le faire de manière crédible sans appearing to have false motives"? Cela sonne comme "déportation avec un visage humain" - et si les Verts veulent utiliser ce slogan, je voudrais une rémunération élevée pour mes services.

Rêves de noir-vert

Il semble que la CDU soit le partenaire idéal des Verts, apparaissant stable et fiable comme jamais. Ils arrivent même à apparaître ensemble à des événements, comme l'Académie des sciences de Berlin-Brandebourg, où Margaret Merkel a célébré son 70e anniversaire avec des larks de Leipzig et des crêpes, entre autres spécialités.

La CDU et sa sœur explosive

La relation entre la CDU et sa sœur, la CSU, est harmonieuse - en surface. Merkel a félicité Friedrich Merz, lui souhaitant "tout le succès et beaucoup de succès pour l'union démocratique, l'union dans son ensemble et pour notre pays". Cependant, il n'est pas clair si elle souhaite du succès à Merz lui-même. De même, Markus Söder a communiqué, assortissant sa cravate à la veste de Merkel, ce qui était "pure coïncidence".

Si la politique était aussi simple que d'assortir les cravates ! Aussi stable que la CDU semble, aussi volatile et explosive est sa sœur partie, la CSU. Les déclarations publiques de Söder sont loin d'être en harmonie avec la direction de l'union ; pour Merz, une alliance avec les Verts est "pas possible dans la vue actuelle", mais laisse la porte ouverte pour 2025. Söder, however, sounds categorical: "There must be no alliance with the Greens under any circumstances, it's a no-go, and the CSU will prevent it."

Hmm, comment cela doit-il fonctionner ? Une interprétation est que Söder est essentially backing Merz's chancellor candidacy by adopting such a hard-line opposition to the Greens. Merz can't rule out anything strategically, or he'll be completely outmaneuvered in potential coalition negotiations. Söder's anti-Green stance allows Green-hating voters to also cast their vote for Merz. Meanwhile, Söder has benefited from his anti-Green stance in Bavaria, where the Free Voters are breathing down his neck. Win-win!

Söder changera-t-il de ton ?

Que fera Söder si la CDU remporte les élections fédérales et veut former une coalition avec les Verts ? Peut-être Merz et Söder parient-ils sur le problème ne se posant pas - si les Verts ont complètement éclaté à ce moment-là.

Peut-être rêvent-ils que les Verts subiront une transformation significative - se transformant en Verts à la Nixon, connus pour leur position stricte sur l'immigration, l'approvisionnement en armes à l'Ukraine et en Israël, et sans soutien pour les éco-marxistes. Même ainsi, Markus Söder devrait exécuter un virage à 180 degrés, une action qui est également difficile pour les médecins et les politiques.

Ce serait quand même inattendu, nonetheless.



