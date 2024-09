La version agrandie du Pixel Buds Pro 2 représente une mise à niveau significative

Les Pixel Buds Pro 2 améliorés démontrent des avancées significatives par rapport à leurs versions précédentes dans divers aspects. Les améliorations comprennent une qualité sonore améliorée, une annulation du bruit, un confort et une autonomie de batterie, malgré la réduction de la taille des écouteurs. Cependant, Google a également augmenté le prix, et bien que des fonctionnalités AI soient disponibles, elles ne sont accessibles qu'en anglais.

Des écouteurs confortables

Les écouteurs remaniés semblent visiblement plus petits et distinctifs en apparence. Ils sont équipés de ailettes en silicone, qui aident à maintenir un ajustement sécurisé dans le canal auditif, même pendant des activités physiques intenses. Grâce à leur résistance à l'eau et à la poussière IP54, ils sont parfaits pour les activités sportives.

Avec un poids de seulement 4,7 grammes chacun, ces écouteurs ne sont pas seulement sécurisés mais aussi incroyablement légers, garantissant un port confortable pendant de longues périodes. Leur autonomie est également impressionnante, car les écouteurs peuvent fonctionner jusqu'à huit heures avec l'annulation du bruit (ANC) activée, une amélioration significative par rapport à leurs prédécesseurs.

Son supérieur, autonomie plus longue

Google affirme que l'autonomie peut durer jusqu'à huit heures avec l'ANC activée. Des tests ont confirmé cette affirmation, avec un peu plus d'autonomie à un volume modéré. Le boîtier de chargement fournit des réserves supplémentaires pour 22 heures supplémentaires, et les écouteurs vides peuvent tenir une heure de plus après seulement cinq minutes dans le boîtier avec l'ANC actif. Le boîtier de chargement peut maintenant être chargé sans fil et dispose d'une fonction pour trouver les écouteurs à l'aide d'un tonalité.

La qualité sonore des Pixel Buds Pro 2 a également été considérablement améliorée. Les fréquences plus élevées ont été rendues plus claires grâce à une nouvelle chambre haute fréquence. La scène sonore semble plus large et plus spacieuse que chez les prédécesseurs. Les basses sont plus équilibrées dans les paramètres par défaut, ce qui améliore le son global.

Application réussie

L'application accompagnatrice permet aux utilisateurs d'ajuster les niveaux de basses en fournissant des modes prédéfinis ou en les ajustant à l'aide d'un égaliseur étendu. L'application peut également évaluer si les écouteurs sont correctement scellés pour obtenir un ANC et des basses optimaux. Des embouts en silicone de quatre tailles différentes sont fournis à cet effet. Des tests ont indiqué qu'il est plus facile de trouver une combinaison appropriée en raison des ailettes de maintien supplémentaires.

Dans l'application, les utilisateurs peuvent activer l'audio spatial, ce qui permet aux écouteurs de diffuser un son 3D dans les supports compatibles. Ils peuvent également régler les écouteurs pour maintenir une direction de son constante, même en tournant la tête. Ces effets sont particulièrement agréables lors de la visualisation de vidéos.

Selon Google, les améliorations sonores sont dues à la nouvelle chambre haute fréquence et au processeur Tensor A1, le premier chipset maison des Pixel Buds. Il est également censé permettre une annulation du bruit deux fois plus efficace.

ANC efficace, mode transparence excellent

Les écouteurs démontrent une efficacité améliorée en ANC, bloquant plus efficacement le bruit constant dans les véhicules et les bureaux. Ils bloquent efficacement le clavier de frappe au bureau ou les conversations des collègues. L'ANC semble être plus efficace aux fréquences plus élevées. Bien qu'ils ne soient pas les meilleurs en annulation du bruit actif, les nouveaux écouteurs Google sont parmi les meilleurs.

Les écouteurs offrent également un bruit propre minimal et naturel en mode transparence. Les conversations peuvent être tenues facilement, et lorsque la reconnaissance de la parole est activée, les écouteurs passent en mode transparence lorsque l'utilisateur commence à parler.

During calls, the earbuds perform well, effectively isolating the user's voice in noisy environments and allowing clear communication with conversation partners. The earbuds also handle wind effectively.

Commandes personnalisables

La commande tactile pour la lecture de médias et les appels fonctionne de la même manière que les modèles précédents, en utilisant des gestes de tapotement ou de balayage. Les gestes de longue pression sur un doigt peuvent être personnalisés pour effectuer diverses fonctions, telles que l'invocation d'un assistant numérique. Cependant, seul Google's AI Gemini peut être activé lorsqu'il est défini par défaut sur un smartphone Android.

Gemini fonctionne généralement bien, déléguant les tâches qu'il ne peut pas gérer au Google Assistant. Malheureusement, l'IA n'est actuellement disponible qu'en allemand. Des conversations en direct avec l'IA sont possibles lorsque la langue est commutée en anglais US, où vous pouvez discuter de divers sujets.

Les Pixel Buds Pro 2 se connectent de manière stable avec Bluetooth 5.4 et prennent en charge LE Audio. Cependant, ils ne peuvent actuellement se connecter qu'à deux appareils simultanément à partir des fonctionnalités de la norme LE Audio. Les écouteurs ne prennent pas en charge les codecs Bluetooth à haute résolution comme aptX, mais cela pourrait changer avec LC3, qui est également une fonctionnalité LE Audio.

Conclusion

Les Google Pixel Buds Pro 2 sont parmi les meilleurs écouteurs Bluetooth disponibles, offrant un son exceptionnel, une ANC et une autonomie de batterie. Bien qu'ils soient également chers, autour de 250 euros, comme d'autres options de haut de gamme, ils offrent une expérience d'écoute agréable.

Les Pixel Buds Pro 2 incluent des tests techniques pour garantir des performances optimales. Ces tests comprennent l'évaluation de l'étanchéité des écouteurs pour une annulation du bruit active et des basses optimales dans l'application accompagnatrice.

Malgré les avancées et les améliorations, les fonctionnalités AI des Pixel Buds Pro 2 ne sont actuellement disponibles qu'en anglais pour les conversations en direct avec l'IA. Bien que Gemini puisse gérer les tâches qu'il ne peut pas gérer et passer au Google Assistant, il n'est actuellement disponible qu'en allemand pour les conversations en direct.

