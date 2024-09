La vérification indépendante des règles d'entrée est cruciale pour les vacanciers lors de voyages organisés.

Les entreprises de voyage ont l'obligation de fournir des informations avant de conclure une affaire. Cependant, que se passe-t-il si les conditions d'entrée changent après la réservation ? Une cour a récemment jugé que les voyageurs sont responsables dans cette situation.

Quel document d'identification est nécessaire et un visa est-il requis ? Les voyageurs doivent s'informer en temps voulu et de manière autonome sur les conditions d'entrée, en évitant de se fier uniquement aux détails de l'agence de voyage, qui étaient exacts au moment de la réservation.

Néanmoins, un jugement du Tribunal local de Munich illustre les conséquences : si vous ne présentez pas les documents corrects, des retards de voyage et des coûts plus élevés peuvent en découler.

Voyage aux Maldives reporté et Significativement plus cher

Dans ce cas, une famille souhaitait se rendre aux Maldives en été 2023. Cependant, leur fils de sept ans a été empêché de enregistré au comptoir de l'aéroport en raison de la possession d'un passeport d'enfant prolongé. Depuis janvier 2023, un nouveau passeport d'enfant était obligatoire pour entrer. La famille avait réservé les vacances en 2022.

Le résultat : la famille a dû obtenir un nouveau passeport d'enfant pour leur fils, organiser de nouveaux vols et passer une nuit à l'hôtel au point de départ. Ils ont réclamé près de 4 600 euros de compensation à l'agence de voyage en raison de leur ignorance des réglementations d'entrée révisées.

Cependant, le Tribunal local de Munich a rejeté leur demande. L'organisateur avait révélé les formalités d'entrée avant de signer l'accord et avait insisté sur le fait que les documents devaient être authentiques et non prolongés. Les plaignants n'ont pas expliqué pourquoi ils voulaient voyager avec un passeport d'enfant prolongé.

Les voyageurs doivent rester informés des dernières règles

Cependant, le tribunal a déclaré que, selon lui, l'organisateur défendeur n'avait pas d'obligation supplémentaire d'informer sur les conditions d'entrée révisées après l'accord. Il incombe au voyageur de rester à jour sur les réglementations actuelles - en particulier pour les voyages longue distance.

Comme les plaignants avaient accès à Internet, il était "raisonnablement praticable" pour eux de vérifier à nouveau les exigences d'entrée authentiques quelques semaines avant le voyage, selon le tribunal. Compte tenu de l'intervalle de neuf mois entre la réservation et le moment du départ dans ce cas, le jugement est en suspens (Az.: 223 C 19445/23).

Ruse intéressante : Les conseils de voyage et de sécurité du Ministère allemand des Affaires étrangères fournissent des informations actuelles sur les exigences d'entrée valides dans le monde entier.

Dans de telles situations, il serait avantageux pour les voyageurs de consulter les centres de consommation pour obtenir des conseils et des orientations sur leurs droits et responsabilités. Les centres de consommation peuvent fournir des informations précieuses et aider à naviguer dans les questions complexes liées aux réservations de voyage.

De plus, pour éviter de tels problèmes, les voyageurs doivent surveiller et vérifier régulièrement les exigences d'entrée de leur propre chef, car des mises à jour peuvent intervenir après la réservation. Les centres de consommation peuvent également fournir des ressources et des outils pour aider les voyageurs à rester informés des dernières règles et réglementations.

