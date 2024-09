À la suite de la récupération des captifs sacrifiés - La vaste coalition israélienne préconise un arrêt de travail à l'échelle nationale.

Le plus grand syndicat d'Israël, Histadrut, a proposé un arrêt de travail national lundi pour soutenir les otages restants à Gaza. Les proches des otages et le leader politique Jair Lapid ont appelé à des manifestations publiques. Le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) a exprimé son choc en apprenant la mort des otages.

Le président d'Histadrut, Arnon Bar David, a déclaré : "Il est temps pour nous d'intervenir et de secouer ceux qui doivent l'être", en référence à l'administration dirigée par le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Il a été critiqué pour entraver un accord Hamas-Israël pour la libération des otages avec des demandes répétées. À partir de 6 heures lundi, "toute l'économie israélienne cessera ses activités", a déclaré le leader syndical.

Précédemment, le forum des proches des otages avait proposé une grève générale et appelé les syndicats à y participer. L'objectif est de mettre la pression sur le gouvernement pour négocier la libération immédiate des otages restants, a informé le forum des familles des otages et des personnes portées disparues. Lapid, le leader de l'opposition, a soutenu leurs revendications.

Le ministre de la Défense Joav Gallant a également soutenu les familles, demandant au gouvernement de "revenir" sur une décision de maintenir la présence militaire israélienne dans le corridor de Philadelphi. Cette zone le long de la frontière Gaza Strip-Egypte est cruciale dans les négociations de cessez-le-feu.

Samedi, l'armée israélienne a découvert six corps d'otages dans un tunnel à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Cinq d'entre eux avaient été enlevés lors de l'attaque de Hamas le 7 octobre 2021 lors du festival Nova dans le sud d'Israël. L'une des femmes tuées, maintenant identifiée, avait été enlevée à Kibbutz Beeri.

Parmi les morts figurait le citoyen israélien-americain Hersh Goldberg-Polin. Ses parents ont récemment rappelé la convention du parti démocrate de leur fils.

Le ministère israélien de la Santé a révélé dimanche soir les résultats préliminaires de l'autopsie des otages. Six victimes - hommes et femmes - ont été tuées par des terroristes de Hamas à bout portant avec plusieurs coups de feu il y a environ 48 à 72 heures avant l'examen, selon une porte-parole.

Des sources de Hamas ont rapporté dimanche que le nom de Goldberg-Polin figurait sur une "liste confirmée de Hamas" d'otages destinés à être échangés contre des prisonniers palestiniens lors d'un cessez-le-feu avec Israël. Selon les sources, trois des morts auraient été libérés dans le cadre d'un accord.

Les détracteurs accusent le Premier ministre israélien Netanyahu de prolonger le conflit de la bande de Gaza pour des motifs politiques. Dimanche, Netanyahu a appelé les parents du captif de Hamas décédé Alexander Lobanov, cherchant leur "pardon (...) pour n'avoir pas pu ramener Sasha vivant".

Scholz a tweeté sur la plateforme en ligne X : "La tristesse et la colère nous remplissent en apprenant la découverte de six otages morts dans la bande de Gaza". Il a poursuivi : "Les terroristes de Hamas sont responsables de la mort de ces hommes et de ces femmes, dont l'un a des liens avec l'Allemagne". La otage décédée Carmel Gat est la belle-sœur de l'allemand-israélien Yarden Roman-Gat, libéré de la captivité de Hamas en novembre.

Lors de l'offensive du 7 octobre sur plusieurs sites dans le sud d'Israël, les miliciens de Hamas ont tué 1205 personnes et en ont capturé 251, selon les rapports israéliens. Onze mois plus tard, 97 otages sont toujours détenus par Hamas et d'autres groupes palestiniens armés, 33 étant

