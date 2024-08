- La variété des expériences offertes par les musées de Rhénanie-Palatinat

Échappez-vous de la météo déjantée de l'été et plongez dans la culture inhabituelle

Si vous avez envie de fuir la météo imprévisible de l'été et de vous immerger dans une culture qui sort de l'ordinaire des expositions d'art conventionnelles, la Rhénanie-Palatinat vous offre un trésor de possibilités en ce moment. Une multitude de musées proposent une programmation alléchante d'événements allant des ateliers, des soirées littéraires, des projections de films, des visites en costumes historiques et bien plus encore.

Séances de cinéma à Mayence

Dirigez-vous vers Mayence pour une expérience cinématographique exceptionnelle. À partir de début septembre, les "Nuits de cinéma au musée" dans la cour du musée d'État présentent une rétrospective cinématographique internationale consacrée à l'Europe du Sud sous le thème "Luminaires du Sud". Des comédies rurales joyeuses aux histoires profondes de libération en passant par les thrillers psychologiques passionnants, il y en a pour tous les goûts, selon l'organisateur de l'événement, FILMZ e.V.

La programmation captivante de films s'adresse également aux enfants. Par exemple, la Kunsthalle de Mayence invite les enfants âgés de 6 à 12 ans à un atelier ouvert tous les jeudis, où ils peuvent construire, peindre et dessiner.

Art et pâtisseries à Ludwigshafen

Rendez-vous au musée Wilhelm-Hack de Ludwigshafen pour déguster des pâtisseries délicieuses tout en discutant d'art dans une atmosphère détendue. L'historienne de l'art Ursula Dann anime ces séances de discussion sur l'art et intègre sa connaissance spécialisée sur l'œuvre d'art précédente dans la discussion. La populaire séance "Art et pâtisseries" a lieu une fois par mois, la prochaine étant le 12 septembre, avec pour thème : "Poésie des éléments : Devenir et passer - Le cycle de la vie. L'homme et la nature".

Outre ses thés délicieux, le musée Wilhelm-Hack prend également position politique, avec l'atelier collaboratif du 17 février "Queerschnitt" visant spécifiquement la communauté queer, invitant les participants à une séance de création de collages collectifs. Selon le musée, le collage sert de moyen d'expression créative, et les participants peuvent même apporter leurs propres matériaux visuels.

Marx à travers les yeux de sa femme

La maison Karl-Marx à Trèves propose un mélange unique de politique et d'art grâce aux visites en costumes où une actrice incarne Jenny von Westphalen, la femme de Karl Marx. Sous le slogan "Marx humain. Ma vie avec Karl", elle partage des aperçus de sa vie avec son mari révolutionnaire. La prochaine représentation aura lieu le 7 septembre.

Enfin, la fin de l'été à Coblence promet un festival culturel. Plus de 30 studios, galeries et musées ouvrent leurs portes au public pour une soirée inoubliable le 7 septembre. Le musée du Rhin moyen invite également les enfants à créer leur propre journal de musée lors d'un atelier unique.

Lire aussi: