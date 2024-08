La " Vallée cachée " où les touristes traversent l'eau glacée pour atteindre une cascade secrète

Saklikent se trouve près de la côte turquoise du sud-ouest de la Turquie, une belle étendue de la Méditerranée où la plupart des voyageurs sont déposés après avoir quitté leur avion et se reposent plus ou moins sur la ligne de côte pendant une semaine ou deux avant de rentrer chez eux.

Certains s'aventurent à l'intérieur des terres où, après moins d'une heure de conduite, ils découvrent l'une des merveilles naturelles de la Turquie : une haute et étroite ouverture dans une paroi de falaise d'où jaillissent les eaux bleues d'une rivière glaciale descendant des montagnes du Taurus.

Long de 18 kilomètres (11 miles) et avec des parois allant jusqu'à 300 mètres (984 pieds), Saklikent est le plus grand canyon de Turquie. Situé dans son propre parc national, il est également connu sous le nom de "vallée cachée" ou "ville perdue".

Lorsque l'été arrive, c'est un aimant pour les touristes et les excursionnistes qui se regroupent à ses basses eaux animées pour une baignade amusante dans ses cascades glaciales, un kebab au bord de l'eau, un rapide coup d'œil aux parois escarpées du canyon et puis une descente de la rivière en tube en caoutchouc.

De nombreux circuits d'une journée proposent Saklikent à leur programme, avec des départs des villes côtières d'Ankara, Fethiye ou Kaş, et des petites stations balnéaires entre les deux. La plupart ne s'attardent pas longtemps.

Mais ceux qui ont du temps à perdre et de l'aventure dans le sang peuvent aller plus loin pour trouver des gouffres où rares sont ceux qui s'aventurent. Ce ne sont pas des endroits pour les anxieux ou les maladroits, mais ils procurent des coups d'adrénaline ainsi que - une fois de retour au soleil - la satisfaction d'en être sorti indemne.

'Haut risque'

Saklikent ne prétend pas être sans danger. Des panneaux d'avertissement sont placés avant et après l'entrée pour signaler les pièges qui se trouvent devant. "Les premiers 500 mètres du chemin de randonnée du canyon conviennent aux enfants s'ils sont accompagnés d'un adulte", conseille-t-il. "Aller plus loin présente des risques pour la sécurité".

Même pour les adultes, les avertissements sont sévères. Ceux qui parviennent à plus d'un mile en amont de la rivière sans guide et équipement approprié "font face à un risque élevé pour la sécurité de la vie et des biens". Tandis que de tels panneaux découragent beaucoup d'exploration, d'autres les considèrent sans doute comme un défi.

À l'entrée du canyon, l'atmosphère est festive. Après avoir acheté leurs billets - moins de 2 dollars - les visiteurs passent par une étroite fissure de rocher le long d'un chemin de bois suspendu au-dessus des eaux vives. Au-dessus, un immense drapeau turc claque dans la brise.

Cela s'ouvre bientôt sur une large cuvette naturelle où des jets d'eau glaciale cascadent de tous côtés. Il y a des stands de nourriture et de boissons ici, et des tables de pique-nique où les gens s'asseyent les pieds nus dans la rivière froide et les mains autour d'une tasse de thé turc chaud.

On entend des cris de joie et des éclats de rire de ceux qui s'amusent dans les torrents bienveillants, profitant d'une douche glacée avant de s'asseoir au soleil pour sécher. La foule s'amasse à mesure que la journée avance. C'est un endroit amusant et heureux - mais seulement par beau temps.

"En hiver, lorsqu'il pleut, tout cela est fichu", dit Salih Demirel, l'un des guides qui aident les visiteurs à explorer les sections supérieures de Saklikent. Il décrit des torrents en furie qui traversent la zone de pique-nique après de fortes pluies.

C'est pourquoi Saklikent est préférable à éviter en dehors de la fin du printemps au début de l'automne. Même en été, il est recommandé de consulter la prévision météorologique car les averses peuvent causer des problèmes - deux personnes sont mortes ici en juillet 2014 après une rare crue estivale.

Les visiteurs sont également encouragés à porter des casques de protection, disponibles à la location, bien que peu le fassent. Des chaussures appropriées sont nécessaires et sont également proposées à la location, mais tout ce qui convient pour escalader les rochers et patauger dans l'eau et la boue fera l'affaire.

Torrents en furie

À partir de la zone de pique-nique, il y a une promenade facile et plate le long du fond du canyon qui zigzague entre les falaises. Ici et là, des bassins d'eau sont utilisés comme bains de boue par certains. D'autres appliquent la boue grise sur les parois rocheuses, laissant des empreintes de main et des œuvres rudimentaires.

Puis ça commence à devenir difficile - et spectaculaire.

À certains endroits, l'eau opaque et boueuse atteint toute la largeur du canyon, ce qui signifie que le seul moyen de passer est de patauger sans savoir jusqu'où elle monte. Inévitablement, les jambes nonchalantes sont plongées directement dans des trous immergés, les sacs tombent et les enfants, portés sur les épaules, se cramponnent fermement aux traits du visage anxieux de leurs parents.

Parfois, les parois de marbre et de calcaire se referment, obligeant les gens à grimper sous d'énormes rochers menaçants qui sont tombés de très haut et se sont coincés dans l'espace entre eux. Il peut également faire sombre, car le soleil a du mal à pénétrer dans la fissure rétrécie.

Après quelques kilomètres de marche, le chemin entre dans ce qui semble être une chambre où le seul moyen d'avancer est de grimper sur une série de rochers difficiles, souvent avec de l'eau qui coule dessus, et de patauger dans des bassins profonds et glacés.

C'est le point que les panneaux d'avertissement ont mentionné.

C'est ici que la plupart des gens font demi-tour. Ceux qui décident de continuer sont conseillés pour utiliser l'un des guides qui peuvent souvent être trouvés ici pour ramasser des clients. Ce n'est pas nécessaire d'en avoir un, mais cela peut être utile sur ce terrain potentiellement dangereux.

"Nous savons où c'est trop profond sous l'eau et où se trouvent tous les endroits dangereux", dit Kadir Suyabatmaz, l'un des guides du canyon. "Nous voyons beaucoup d'accidents, nous avons dû porter des gens avec des jambes cassées."

En continuant avec Demirel en tête, il est facile de comprendre pourquoi. Les parois rocheuses vertigineuses qui se pressent de chaque côté et l'eau qui coule partout rendent déjà stressant avant de devoir grimper à travers une cascade, en cherchant des prises pour les mains ou les pieds.

Demirel met en évidence des cordes cachées et offre des coups de pouce dans les sections les plus pentues. Il trace également des itinéraires sécuritaires à travers les mares. Finalement, le chemin pénètre dans ce qui semble être une immense caverne, visiblement taillée par des forces titanesques sur des millions d'années et jonchée de rochers géants.

Il y a de la lumière plus loin, et après une dernière montée sur les rochers et un dernier plongeon dans une mare peu profonde, la fin du chemin.

Une petite cascade récompense ceux qui arrivent ici, ainsi qu'une entrée de grotte basse qui laisse deviner plus d'aventures - bien que cela soit impossible d'aller plus loin. Les parties supérieures du canyon peuvent être explorées, mais pas à partir d'ici.

Il faut environ une heure pour atteindre ce point - un voyage qui peut être effrayant par moments, mais qui est tout aussi grisant que rafraîchissant. La descente de 30 minutes est tout aussi palpitante, avec de nombreux défis à inverser.

Le retour progressif à la chaleur et au soleil feels like a victory lap, especially when you reach the crowds near the entrance most of whom will never know the real secrets of the Hidden Valley.

